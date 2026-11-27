Jennifer Lopez کی زندگی میں واپسی: کالج سے گھر آئے جڑواں بچے
Jennifer Lopez نے حال ہی میں اپنے انسٹاگرام پر کچھ ایسی تصاویر شیئر کی ہیں جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ تھینکس گیوئنگ کے موقع پر جے لو نے بتایا کہ ان کے جڑواں بیٹے، Max اور Oskar، کالج سے واپس گھر آ چکے ہیں اور پورے گھر میں رونق واپس آ گئی ہے۔ ایک تصویر میں جے لو اپنے خاندان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی نظر آ رہی ہیں اور ان کے 18 سالہ بیٹے Oskar ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگرچہ Max اس تصویر میں نظر نہیں آ رہے، لیکن جے لو نے کیپشن میں واضح کر دیا کہ وہ بھی گھر پر ہی موجود ہیں۔
یادوں کا سفر اور شکر گزاری
جے لو نے اپنے مداحوں کے ساتھ اپنی جذباتی کیفیت شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس بات پر بہت شکر گزار ہیں کہ ان کا گھر خاندان کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور ان کے بچے ہال میں سو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس دن کی تمام روایات کو نبھانے اور کھانا پکانے کے لیے تیار ہیں۔ جے لو کے مطابق یہ دن ہمیشہ سے شکر گزاری کے بارے میں رہا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ملنے والی محبت اور اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت وقت کے لیے بہت خوش ہیں۔
اس موقع پر انہوں نے اپنے بچپن کی یادیں بھی تازہ کیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ نیویارک میں ایک چھوٹی بچی تھیں، تو وہ ہر سال تھینکس گیوئنگ پر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ٹی وی پر West Side Story دیکھتی تھیں اور خواب دیکھا کرتی تھیں کہ ایک دن وہ خود بھی گانے، ناچنے اور اداکاری کرنے کے لیے وہاں پہنچیں گی۔ جے لو کا یہ خواب پورا بھی ہوا اور ان کا کنسرت اسپیشل 'The JLo Show' بھی اسی دن ریلیز ہوا۔ انہوں نے اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان تمام سالوں کے سفر میں ان کے ساتھ رہنے والوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
ممتا کی ممبیز اور 'آزادی' کا احساس
کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب جے لو اپنے بچوں کے گھر سے جانے کے تجربے پر بات کرتی ہیں۔ Max اور Oskar ستمبر کے آس پاس اپنے کالج کی پڑھائی کے لیے گھر سے نکلے تھے، جس کے بعد جے لو کو زندگی میں ایک عجیب سی آزادی ملی۔ انہوں نے 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' میں بتایا کہ اس وقت وہ بہت ملے جلے جذبات سے گزر رہی تھیں؛ ایک طرف وہ اداس تھیں اور دوسری طرف پرامید اور پرجوش بھی تھیں۔
جے لو نے کہا کہ وہ چھ ماہ تک مسلسل روتی رہیں، بچوں کے گریجویشن سے دو ماہ پہلے سے لے کر انہیں کالج چھوڑنے تک، اور اس کے بعد بھی کچھ ہفتے تک۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی بیس کی دہائی کے اوائل کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی بچے کے بغیر اکیلی تھیں۔ انہوں نے اپنی اس حالت کو لفظوں میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب بالکل آزاد ہیں اور اب وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں، جو کہ حیرت انگیز بھی ہے اور تھوڑا عجیب بھی۔
خاندان اور تعلقات
اگر پرانی باتوں پر نظر ڈالیں تو جے لو اور مارک انتھونی کے ہاں 2008 میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ بچوں کی پیدائش کے تین سال بعد دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جے لو کی زندگی میں بن افلیک دوبارہ آئے، جن کے ساتھ ان کی منگنی تقریباً دو دہائیوں پہلے ٹوٹ گئی تھی۔ دونوں نے 2021 میں دوبارہ رومانوی تعلقات شروع کیے اور 2022 میں شادی کر لی، لیکن پھر دو سال بعد وہ بھی الگ ہو گئے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے جانے کے بعد جے لو کا 'آزاد' ہونا اور پھر ان کے واپس آنے پر ان کی خوشی، کسی بھی ماں کی کہانی ہو سکتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں جے لو ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آزادی اگلی چھٹیوں تک برقرار رہے گی یا نہیں؟