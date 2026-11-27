Dar-e-Nijaat کے اسکریننگز پر انڈیا میں ہنگامہ، شہریار مناور کا رومی کے قول کے ساتھ جواب
انڈیا میں پاکستانی ڈرامہ Dar-e-Nijaat اپنی مقبولیت کے ساتھ ساتھ اب شدید تنازعات کی زد میں ہے جہاں بنگلور اور حیدرآباد میں اس کی پرائیویٹ اسکریننگز روک دی گئی ہیں۔ بنگلور میں 28 نومبر اور 5 دسمبر کو ہونے والے دو پروگرامز آن لائن شدید ردعمل اور پولیس کی جانچ پڑتال کے بعد کینسل کر دیے گئے۔
اس تنازع کی وجہ ایک وائرل دعوت نامہ تھا جس میں مہمانوں کو پاکستانی لباس پہن کر آنے کو کہا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ارگنائزرز نے ان اسکریننگز کے لیے ضروری اجازت نامہ نہیں لیا تھا۔ اگرچہ ارگنائزرز کا دعویٰ تھا کہ یہ ایک چھوٹے سے فیملی ایونٹ کے طور پر نجی اپارٹمنٹ تھیٹر میں ہونا تھا، لیکن سوشل میڈیا پر احتجاج کے بعد پروگرامز کال آف کر دیے گئے۔ حیدرآباد میں بھی اسی طرح کی اسکریننگز کو فی الحال روک دیا گیا ہے۔
اس سارے ہنگامے کے بیچ، اداکار شہریار مناور جنہوں نے ڈرامے میں ابو بکر کا کردار ادا کیا ہے، نے شاعر رومی کا ایک قول شیئر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ غلطی اور درستگی کے تصورات سے ہٹ کر ایک میدان ہے، میں وہاں آپ سے ملوں گا۔ یہ پوسٹ بھارتی واچ پارٹیز کے گرد پھیلی تنقید کے جواب کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ تنازع چل رہا ہے، وہیں انڈیا میں ابو بکر کا کردار 'گرین فلیگ' قرار دے کر بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ شہریار مناور کے پرسکون مزاج اور زریاب کے ساتھ ان کے احترام والے رویے نے انہیں روایتی غصے والے ہیروز سے الگ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ان کے ایڈٹس اور بحثیں جاری ہیں۔ نئی دہلی میں تو لوگ ٹکٹ خرید کر اس ڈرامے کی واچ پارٹیز میں بھی شریک ہوئے۔
ڈرامے کے اب تک 33 ایپیسوڈز نشر ہو چکے ہیں اور مداح 34ویں اور 35ویں ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہیں، جو آج 27 نومبر اور کل 28 نومبر کو آئیں گے۔
سچی بات ہے، جب کوئی کردار اتنا 'گرین فلیگ' ہو کہ سرحدیں پار کر جائے، تو تھوڑا بہت شور تو ہونا ہی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ابو بکر جیسا مرد واقعی حقیقت میں مل سکتا ہے یا یہ صرف ڈرامائی تخیل ہے؟