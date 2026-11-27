فواد خان کی عاجزی نے عثمان جاوید کو کیا حیران
فواد خان جلد ہی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' میں محمود کے کردار میں نظر آئیں گے۔ اس پروجیکٹ میں کئی پرانے اور نئے چہرے شامل ہیں، جن میں عثمان جاوید بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ عثمان اس سیریز میں خان بہادر علی بنیں گے، جو محمود کے کافی قریب ہوں گے۔
عثمان جاوید نے بتایا کہ جب وہ اپنی پہلی سین کی شوٹنگ کے لیے پہنچے تو فواد خان اپنے مکالموں کی ریہرسل میں مصروف تھے۔ لیکن فواد نے اپنی ریہرسل چھوڑی اور عثمان کو خوش آمدید کہنے آئے۔ عثمان کے لیے سب سے بڑی حیرانی یہ تھی کہ فواد خان نہ صرف انہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے 'جھوک سرکار' میں عثمان کے کام کی تعریف بھی کی۔
عثمان جاوید نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ان جیسے سینئر اداکار نے ان کے کام کو پہچانا اور سراہا۔ عثمان نے بتایا کہ وہ 'جھوک سرکار' مکمل کرنے کے فوراً بعد اس سیریز کی شوٹنگ کے لیے آئے تھے اور یہاں فواد خان کی عاجزی دیکھ کر وہ کافی متاثر ہوئے۔
سچ بتائیں تو اتنے بڑے اسٹار سے ایسی توقع نہیں ہوتی، لیکن فواد بھائی نے تو دل جیت لیا۔ کیا آپ بھی ان کی اس نئی سیریز کا انتظار کر رہے ہیں؟