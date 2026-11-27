ایمن خان اور منیب بٹ کی شادی: 40 دن، 10 فنکشنز اور وہ سارا شور
آٹھ سال پہلے اسی مہینے، ایمن خان اور منیب بٹ نے اپنی شادی کو سیزن کا سب سے بڑا ایونٹ بنا دیا تھا۔ یہ جشن 24 اکتوبر 2018 کو لاہور میں ایک چھوٹی سی دھولکی سے شروع ہوا اور کراچی میں ایک پیسٹل تھیم والے ولیمہ پر ختم ہوا۔ تقریباً 40 دنوں میں 10 فنکشنز ہوئے، جن کی ہر تصویر مداحوں کو پسند آئی لیکن ناقدین کے لیے یہ کسی کبھی نہ ختم ہونے والے سیریل سے کم نہیں تھا۔
ایمن خان نے ٹین ایجر عمر میں اداکاری شروع کی اور اپنی جڑواں بہن منال خان کے ساتھ ٹی وی کی مقبول اداکارہ بنیں۔ منیب بٹ بھی ایک اداکار ہیں جنہیں لوگ 'باندی' جیسے ڈراموں سے جانتے ہیں۔ ان دونوں نے اسکرین پر ساتھ کام کیا، جنوری 2017 میں اپنے رشتے کا اعلان کیا اور پھر 2018 کے آخر میں شادی کا اعلان کیا جب ایمن کی عمر صرف 20 سال تھی۔
جشن کا آغاز اور رنگارنگ تقاریب
شادی کی خوشیاں نکاح سے کئی ہفتے پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ ایمن کی ایک قریبی دوست نے لاہور میں پہلی دھولکی کی میزبانی کی۔ ایمن نے سادہ سفید چوری دار اور کرتا پہنا تھا جس کے ساتھ رنگین چنری اور روایتی جیولری تھی، جبکہ منال پوری رات ان کے ساتھ رہیں۔ دونوں بہنوں کے ڈانس کی ویڈیو گھنٹوں میں وائرل ہو گئی، مگر دولہا منیب اس موقع پر موجود نہیں تھے کیونکہ وہ اپنے اگلے پروجیکٹ کی شوٹنگ کے لیے کوالالمپور میں تھے۔
ایمن کے لیے ایک نہیں بلکہ دو بریڈل شاورز رکھے گئے۔ پہلا پاجامہ تھیم والی پارٹی تھی جو قریبی دوستوں کے ساتھ ہوئی، جبکہ دوسرا آفیشل گارڈن پارٹی تھی جہاں ایمن نے سلوری گرے گاؤن پہنا تھا اور بالوں میں بیچی ویوز رکھے تھے۔ اس کے کچھ دن بعد جڑواں بہنوں نے ایک اسٹار اسٹڈڈ پارٹی کے ساتھ اپنی سالگرہ بھی منائی۔
سب سے اہم دن 21 نومبر 2018 کو آیا جب قریبی دوستوں اور گھر والوں کے درمیان نکاح کی سادہ تقریب ہوئی۔ ویڈیوز میں ایمن اپنے والد کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھیں اور منال ان کے ساتھ بیٹھی تھیں، جبکہ منیب نے ایک مسجد میں قاضی کی موجودگی میں دستخط کیے۔ اس کے بعد دونوں پہلی بار میاں بیوی کے طور پر اسٹیج پر ایک ساتھ نظر آئے۔
فلمی تھیمز اور مہندی کی رونق
منیب کے مایون میں بھرپور رنگ اور انرجی تھی۔ دولہا نے سفید کرتا پاجامہ کے اوپر اورنج واسکٹ پہنی تھی اور ان کی ڈانسنگ اینٹری آج بھی مداح شیئر کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایمن کی والدہ اور منال بھی موجود تھیں۔
اس شادی کا سب سے منفرد حصہ "لیٹس بی فلمی" پارٹی تھی، جہاں انڈسٹری کے لوگ ریٹرو اور پرانی فلموں کے لکس میں پہنچے۔ ایمن اور منیب نے بھی کلاسک مووی ہیرو اور ہیروئن کا روپ دھارا، جبکہ ثناء فخر اور اعجاز اسلم جیسے اسٹارز بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ایمن کی باری آئی جنہوں نے پیلے رنگ کا مایون آؤٹ فٹ اور پھولوں والی چوٹی بنائی تھی، اور منال ایک بار پھر پارٹی کی جان بن گئیں۔
مہندی کی رات سب سے زیادہ رنگین تھی۔ ایمن کا شوخ مہندی لباس اور منیب کا رائل نومی انصاری لک ہٹ رہا اور دونوں نے اسٹیج پر ساتھ ڈانس کیا۔ منال نے اپنی بہن کے لیے پرفارم کیا اور منال کی بہترین دوست ماڈل کنزہ پٹل نے 'دلبر دلبر' کے ریمکس پر ڈانس کیا۔ مہمانوں کی لسٹ میں عائزہ خان اور دانش تیمور، زاہد احمد اور ان کی اہلیہ، صبور علی، عریشہ اور سارہ رضی، اور نور ظفر خان جیسے ستارے شامل تھے۔ ندا یاسر بھی مرون لباس میں نظر آئیں جس نے سب کی توجہ کھینچی۔
بارات، ولیمہ اور ٹرولنگ کا جواب
بارات کے لیے مقام کو پھولوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ایمن نے گہرے سرخ رنگ کا عروسی لباس اور بھاری سونے کی جیولری پہنی، جبکہ منیب سنہری شیروانی اور میچنگ کلہ پہنے پہنچے۔ اس رات کی پورٹریٹ تصاویر آج بھی سب سے زیادہ شیئر کی جاتی ہیں۔
آخری فنکشن ولیمہ تھا جس کی ڈیکوریشن پیسٹل اور سفید رنگوں میں تھی۔ ایمن نے اروم خان کوٹور کا فیری ٹیل سے متاثرہ پیچ (peach) رنگ کا گاؤن پہنا اور منیب نے بلیک ٹکسیڈو منتخب کیا۔ جوڑے کی انٹری اسپارکلرز کے ساتھ ہوئی اور مہمانوں میں اقراء عزیز، یاسر حسین، کنزہ ہاشمی، جبران سید، شگفتہ اعجاز، اسد صدیقی اور عریشہ و سارہ رضی شامل تھے۔
اتنے سارے فنکشنز پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، کیونکہ دھولکی، دو بریڈل شاورز، نکاح، دو الگ مایون، ایک تھیم پارٹی، مہندی، بارات اور ولیمہ ملا کر کل 10 ایونٹس بنتے تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے 'ان لمیٹڈ ایپیسوڈز' والا ٹی وی سیریل قرار دیا اور مشورہ دیا کہ یہ پیسہ خیرات میں خرچ کیا جاتا۔
منیب بٹ نے ان ٹرولز کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان فنکشنز سے زیادہ خرچ خیرات پر کرتے ہیں بس سوشل میڈیا پر پوسٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، This is my marriage and I want to enjoy the most of it.
آٹھ سال بعد یہ جوڑا انڈسٹری کی پسندیدہ فیملیز میں سے ایک ہے۔ ان کی پہلی بیٹی Amal 30 اگست 2019 کو، دوسری Miral 7 اگست 2023 کو اور تیسری Naimal 26 اگست 2025 کو پیدا ہوئیں۔ ایمن اب اداکاری سے دور ہیں اور ایک انفلوئنسر کے طور پر جانی جاتی ہیں، جبکہ منیب اب بھی ڈراموں میں کام کر رہے ہیں۔
آپ کو ایمن کا کون سا لک سب سے زیادہ پسند ہے: دھولکی کی چنری، مہندی کے رنگ، بارات کا سرخ لہنگا یا ولیمہ کا پیچ گاؤن؟ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔