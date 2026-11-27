آئینہ اصیف اور اذان سمی خان کی جوڑی پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی
جی او انٹرٹینمنٹ کے آنے والے ڈرامے 'رسوائے تیرے عشق میں' کا پہلا ٹیزر سامنے آ چکا ہے جس میں اداکارہ آئینہ اصیف اور اذان سمی خان کو رومانوی جوڑی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ٹیزر ریلیز ہوا، سوشل میڈیا پر لوگوں کی رائے دو حصوں میں بٹ گئی۔
بہت سے صارفین کا خیال ہے کہ یہ جوڑی بالکل بھی نہیں جم رہی۔ خاص طور پر آئینہ اصیف اور اذان سمی خان کے درمیان عمر کے فرق (age gap) پر شدید اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آئینہ اپنے کو اسٹار سے بہت چھوٹی لگ رہی ہیں اور انہیں بڑی عمر کے اداکاروں کے ساتھ رومانوی کردار نہیں کرنے چاہئیں۔
کچھ لوگ تو حد ہی کر گئے اور آئینہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اسکرپٹس کا انتخاب زیادہ سوچ سمجھ کر کریں تاکہ اپنا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو۔ ایک صارف نے یہاں تک لکھ دیا، “آئینہ، پلیز ایسے اسکرپٹس پر اپنا پوٹینشیل ضائع نہ کریں”۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ آئینہ اس کردار میں زیادہ بہتر لگتیں جو واشمہ فاطمہ نبھا رہی ہیں۔
اس ڈرامے کو ببر جاوید نے بی جے پروڈکشن کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے، جبکہ ہدایت کاری علی فرحان انچن نے کی ہے اور اسے زاہد خان نے لکھا ہے۔ کاسٹ میں سدرہ نیازی، واشمہ فاطمہ، نوال پرویز ملک اور سیدہ نوشین شاہ جیسے نام بھی شامل ہیں۔
جی او ٹی وی نے یہ ٹیزر اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے ۔ ڈرامہ جلد ہی جی او انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوگا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی کاسٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوڑی جم رہی ہے یا واقعی یہ ایک 'مس کاسٹ' ہے؟