Nyla Usha نے Jayasurya کی دوستی کی تعریف کر دی، پر ہارر فلمز سے اب بھی ڈر لگتا ہے
Nyla Usha نے ایک انٹرویو میں Jayasurya کے ساتھ اپنی دوستی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ دبئی میں جنگ کے دوران موجود تھیں، تو فلم انڈسٹری میں صرف Jayasurya ہی تھے جنہوں نے انہیں کال کر کے پوچھا کہ 'کیا آپ ٹھیک ہیں؟'۔ دونوں کی ملاقاتوں میں Jayasurya اکثر ساتھ فلم کرنے کی بات کرتے تھے، مگر وہ کبھی ہو نہ سکا۔
Nyla کا کہنا ہے کہ جب فلم 'Mayan' کا پروجیکٹ آیا تو انہوں نے Jayasurya کو میسج کیا کہ آخر کار اب ہم ساتھ کام کر رہے ہیں۔ شوٹنگ کے ابتدائی دنوں میں Jayasurya سیٹ پر موجود نہیں تھے، اس لیے Nyla نے خود کو پر اعتماد دکھانے کی پوری کوشش کی۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ انہیں آخر کار ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔
ہارر فلمز سے خوف
اپنی نئی فلم کے بارے میں بتاتے ہوئے Nyla نے اعتراف کیا کہ وہ ہارر فلموں سے بہت ڈرتی ہیں اور انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ہارر فلم نہیں دیکھی۔ 'Mayan' کی کہانی سن کر وہ اتنی پریشان ہو گئیں کہ انہیں نیند آنا بند ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جتھن سے یہ نہیں پوچھنا چاہتیں کہ کیا 'Karuthachan' واقعی حقیقت میں موجود ہے یا نہیں، کیونکہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتیں اور جواب جاننے کے بعد شاید انہیں پھر سے نیند نہ آئے کیونکہ وہ بہت جلد ڈر جاتی ہیں۔
فلم 'Mayan: Chapter 1' ایک انویسٹی گیٹو تھرلر ہے جس میں Jayasurya ایک پولیس والے کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جتھن کے جوز کی ڈائریکٹ کی گئی یہ فلم کیرالا کی قدیم مسیحی فیملیز میں رائج 'Karuthachan Oottu' کی رسم کے گرد گھومتی ہے۔ یہ فلم ہارر، ایکشن اور جذباتی ڈرامے کا امتزاج ہے جو 3 دسمبر 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔ فلم میں Nyla Usha کے ساتھ Vijay Babu، Aiswarya Raj، Arsha Baiju اور Jibin Gopinath بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔