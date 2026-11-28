عمیر رنا اور دور فشاں سلیم کا وہ 'سیکرٹ' کنکشن جو آپ کو نہیں پتا
عمر رنا نے نادیہ خان کے مارننگ شو 'رائز اینڈ شائن' پر بتایا کہ دور فشاں سلیم کے ساتھ ان کا تعلق کافی پرانا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ دور فشاں ان کی بیگم کی اسٹوڈنٹ تھیں، اسی لیے وہ پہلے سے جانتے تھے کہ دور فشاں کیسی انسان ہیں اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔
عمر رنا نے دور فشاں کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ایک تعلیم یافتہ، وسیع سوچ رکھنے والی، نائس، محنتی اور اپنے کام سے مخلص اداکارہ قرار دیا۔ ان کے مطابق 'عشق مرشد' کے سیٹ پر کام کرنے کا تجربہ بہت زبردست رہا۔
سیٹ کے ماحول کے بارے میں بتاتے ہوئے عمر رنا نے مذاق کیا کہ انہیں اپنے کو اسٹارز کو تنگ کرنے کا بہت شوق ہے، خاص طور پر بلال عباس کو۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ بلال کی ٹانگ کھینچتے تھے تو دور فشاں اپنی ہنسی نہیں روک پاتی تھیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی فاروق رند کو بیچ میں آکر انہیں روکنا پڑتا تھا۔
عمر رنا نے کہا، "ہم سیٹ پر ہمیشہ ہنستے رہتے تھے۔"
سچ بتائیں تو بلال عباس کی ٹانگ کھینچنے والا حصہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ سیٹ پر ایسی نوک جھونک کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں شوٹنگ کرنے سے ڈرامے کی کیمسٹری بہتر ہو جاتی ہے؟