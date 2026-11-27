Asim Azhar اور Zeb Bangash نے Netflix کی پہلی پاکستانی سیریز کی لانچ پر دھوم مچائی
کراچی کے تاریخی موہٹہ پیلس میں Netflix کی پہلی پاکستانی اوریجنل سیریز 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' کے ٹریلر اور ساؤنڈ ٹریک کی لانچ تقریب منعقد ہوئی۔ اس پروقار موقع پر گلوکار Asim Azhar نے Zeb Bangash کے ساتھ لائیو پرفارم کر کے ماحول کو موسیقی سے بھر دیا، جو ملک کی تفریحی صنعت کے لیے ایک اہم لمحہ ہے۔
گلیمر اور اسٹائل کا تڑکا
انہوں نے انسٹاگرام پر اپنی تیاریوں کی جھلکیاں شیئر کرتے ہوئے ایک 'Get Ready With Me' (GRWM) ویڈیو اپ لوڈ کی۔ تقریب کے دوران وہ پہلے ایک دیدہ زیب سرخ سوٹ میں نظر آئے اور بعد میں سرخ جیکٹ، میچنگ ٹائی اور کالی فارمل پینٹ میں جلوہ افروز ہوئے، جس نے ان کے اسٹائل کو مزید نکھارا۔
میوزیکل کولابوریشن اور 'Kashish'
انسٹاگرام کی اپنی تصاویر اور ویڈیوز کی کیروسل میں Asim Azhar نے Zeb Bangash کے ساتھ اپنی پرفارمنس کی ویڈیو بھی شیئر کی، جس سے مداحوں کو اس میوزیکل جشن کی جھلک ملی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ان کا گانا 'Kashish' اس اسٹریمنگ پلیٹ فارم کے لیے ان کا پہلا گانا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سامعین کو یہ گانا پسند آئے گا اور یہ منصوبہ پاکستانی آرٹ کو بین الاقوامی سطح پر نئی بلندیوں تک لے جانے کا آغاز ثابت ہوگا۔
عالمی اسٹیج پر پاکستانی فن
Asim Azhar نے اس پروجیکٹ کا حصہ بننے پر اپنی خوشی اور شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے Netflix کے پاکستان آنے کا خیرمقدم کیا اور اسے تمام متعلقہ افراد کے لیے ایک خاص لمحہ قرار دیا۔ ان کے بقول، ملک کی پہلی Netflix اوریجنل سیریز کے ساؤنڈ ٹریک میں اپنا حصہ ڈالنا ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ انہوں نے دعا کے ساتھ یہ امید ظاہر کی کہ یہ منصوبہ پاکستانی فن کے لیے دنیا کو فتح کرنے کی شروعات بنے گا۔
کہانی اور پریمیئر کی تفصیلات
یہ سیریز فرحت اشتیاق کے مشہور اردو ناول 'Jo Bachay Hain Sang Samait Lo' پر مبنی ہے، جس میں تین نسلوں اور دو ممالک کے درمیان پھیلی ہوئی پیچیدہ محبت کی کہانیوں اور آپسی تعلقات کو دکھایا گیا ہے۔ کہانی کے مرکزی موضوعات میں محبت، دل ٹوٹنا، جذباتی زخم اور انسانی رشتوں کی الجھنیں شامل ہیں۔
اس تقریب میں تفریحی صنعت کی بڑی شخصیات، شو کی کاسٹ اور فلم سازوں نے شرکت کی۔ اس سیریز کا پہلا حصہ 4 دسمبر 2026 کو عالمی سطح پر Netflix پر ریلیز ہوگا، جس کے ذریعے دنیا بھر کے ناظرین اس انتظار والے ایڈاپٹیشن سے واقف ہو سکیں گے۔
Asim Azhar کے لیے یہ پروجیکٹ پاکستانی موسیقی کو عالمی پلیٹ فارم پر لے جانے کا ایک نیا موقع ہے۔ ان کی پرفارمنس اور 'Kashish' کے ذریعے انہوں نے عالمی تفریح کے میدان میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی موجودگی میں موسیقی کا اضافہ کیا ہے، جسے وہ بین الاقوامی اسٹیج پر پاکستانی کہانیوں اور موسیقی کے ایک نئے باب کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
Asim Azhar ایک گلوکار، میوزیشن اور اداکار ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز یوٹیوب پر مغربی گانوں کے کور ورژن سے کیا تھا۔ دوسری طرف Zeb Bangash لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور سنگر رائٹر ہیں جو اپنی ورسٹائل آواز کے لیے جانی جاتی ہیں اور انہوں نے اپنی کزن ہانیہ اسلم کے ساتھ 'Zeb and Haniya' گروپ میں بھی کام کیا ہے۔