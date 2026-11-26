عیزہ خان کی غیر موجودگی پر دانش تیمور کا جواب، مداحوں کو بات کچھ کھٹی لگی
پاکستانی اداکار دانش تیمور نے ہیوسٹن، ٹیکساس میں ایک فنڈ ریزر ایونٹ کے دوران عیزہ خان کی غیر موجودگی اور ان کے ساتھ کسی ڈرامے میں کام کرنے کے حوالے سے بات کی۔
جب ہوسٹ نے پوچھا کہ کیا وہ عیزہ خان کے ساتھ کسی ڈرامے میں نظر آئیں گے، تو دانش نے جواب دیا کہ وہ ایک اچھے اسکرپٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف رئیل لائف کپل ہونے کی وجہ سے ساتھ کام کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط اسکرپٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عیزہ خان کو ایک بہترین اداکارہ قرار دیا اور یہ بھی واضح کیا کہ وہ دونوں اب بھی ساتھ ہیں، البتہ عیزہ اپنی آنے والی فلم کے پیچ ورک میں مصروف ہیں۔
تاہم، سوشل میڈیا پر مداحوں کو دانش تیمور کی یہ وضاحت کچھ عجیب لگی۔ کچھ صارفین نے سوال کیا کہ اگر وہ دونوں ساتھ ہیں تو ایونٹس پر نظر کیوں نہیں آتے اور عیزہ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی پوچھا کہ کوئی ان سے ان کے تعلقات کی اصل صورتحال اور طلاق کی افواہوں کے بارے میں صاف صاف کیوں نہیں پوچھتا، کیونکہ وہ دونوں نہ تو ساتھ تصاویر پوسٹ کرتے ہیں اور نہ ہی فیملی لائف کی کوئی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں۔
جہاں کچھ مداحوں کو ان کے جواب پر شک ہے، وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا کہ وہ اب بھی ساتھ ہیں۔