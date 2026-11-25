شاہین شاہ آفریدی کے بیٹے علیار نے قلندرز کے نئے سائننگ کا اعلان کر دیا
لاہور قلندرز نے پی ایس ایل 12 کے لیے سری لنکا کے آل راؤنڈر کامندو مینڈس کو ڈائریکٹ سائننگ کیا ہے۔ فرنچائز نے ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں کپتان شاہین شاہ آفریدی اور ٹیم کے مالک سمین رانا 2027 سیزن سے پہلے اس فیصلے پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ویڈیو کا سب سے میٹھا لمحہ آخر میں آیا، جب شاہین اپنے چھوٹے بیٹے علیار کے پاس جھک کر بیٹھے اور اس سے کھلاڑی کا نام سنانے کو کہا۔ علیار نے ایک چھوٹی سبز گیند تھامے آہستہ سے ”کامندو“ کہا اور شاہین نے مسکراتے ہوئے نام دہرایا۔ اس کے بعد ویڈیو میں قلندرز کے کھلاڑی اور اسٹاف خوشی مناتے دکھائی دیے، اور پھر مینڈس کے لیے ویلکم میسج دکھایا گیا۔
ویڈیو کے شروع میں سمین رانا نے بتایا کہ لاہور قلندرز عام طور پر اپنے کور کھلاڑیوں کو رکھنا پسند کرتی ہے، اور اس بار قائم شدہ کھلاڑی اتنے زیادہ تھے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کسے رکھا جائے۔ شاہین نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے پانچ چھ سال سے ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کور کھلاڑیوں کو رکھا جائے اور انہیں مزید مواقع دیے جائیں۔
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سیزن میں ٹیم کا مڈل آرڈر کمزور رہا، اس لیے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ مینڈس کے انتخاب پر شاہین نے کہا کہ یہ کھلاڑی اچھے معیار کا ہے، اس نے حال ہی میں دو اچھی سیریز کھیلی ہیں، ایک روزہ کرکٹ میں اوپنر کے طور پر بھی کھیلا ہے اور دونوں ہاتھوں سے گیند کرتا ہے۔
بڑے ناموں کی سائننگ پر سوشل میڈیا کی بحث کا ذکر کرتے ہوئے شاہین نے نام کی اہمیت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ کرکٹ میدان میں کھیلی جاتی ہے، بڑے نام کی وجہ سے کوئی نہیں کھیلتا۔
ڈائریکٹ سائننگ کا حساب
سمین رانا نے ڈائریکٹ سائننگ کے مالی فائدے بھی بتائے۔ ان کے مطابق 200,000 ڈالر سے زیادہ کی ڈائریکٹ سائننگ پر پی سی بی اضافی 100,000 ڈالر دیتا ہے، جس سے فرنچائز کا مالی بوجھ کم ہوتا ہے اور اسکواڈ مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی انتظام سے قلندرز کو اپنی مڈل آرڈر کی ضرورت پوری کرنے اور وہ کھلاڑی سائن کرنے میں مدد ملی جسے وہ چاہتے تھے۔
پی ایس ایل میں ڈائریکٹ سائننگ پہلی بار رواں سال 11ویں ایڈیشن میں استعمال ہوئی۔ ہر فرنچائز ایسا ایک غیر ملکی کھلاڑی سائن کر سکتی ہے جو پچھلے سیزن میں نہیں کھیلا تھا۔ پی سی بی نے یہ راستہ اس وقت کھولا جب اس نے پرانے ڈرافٹ کی جگہ مکمل نیلامی کا نظام اپنایا اور پلیئر پرز 1.6 ملین ڈالر کر دیا۔
اب قلندرز کے مداح بتائیں، یہ اعلان آپ کو کیسا لگا؟