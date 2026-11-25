ڈرامہ 'حرمت' کی لیڈ کے لیے اب لوگوں کے دل پگھل رہے ہیں
ہم ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے 'حرمت' میں مرکزی کردار نبھا رہی ڈنینیئر مبین کے لیے لوگوں کی رائے بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ شو تب وائرل ہوا جب مرکزی کردار نے کچھ متنازع فیصلے کرنا شروع کیے، جس کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے۔
حرمت اب تک فراز، تابش اور ذیشان جیسے کئی مردوں کی لسٹ بنا کر ایک سے دوسرے پر منتقل ہوتی رہی، مگر اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ حقیقت میں ان میں سے کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے جگہ چاہتی تھی اور دراصل اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اسے خود کو کیسے تلاش کرنا ہے۔
انٹرنیٹ پر لوگ حرمت کی اس سوچ پر اپنے ردعمل دے رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ "مجھے اس کے لیے دکھ ہو رہا ہے، آخر کار وہ بے وقوف ہے"، جبکہ ایک اور صارف نے کہا کہ "مجھے خوشی ہے کہ اسے احساس ہو رہا ہے کہ اسے صرف اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے"۔
سچی بات ہے، جب تک وہ صرف لسٹیں بنا رہی تھی، ہم سب اس سے تنگ تھے، لیکن اب اس کی 'سیلف ڈسکوری' والی وائب دیکھ کر تھوڑی ہمدردی تو ہو ہی جاتی ہے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ حرمت واقعی بدل گئی ہے یا یہ صرف کہانی کو گھمانے کا طریقہ ہے؟