کامران مجاہد نے پھر شہریار منور کے فن پر بات کی، اور معافی بھی مانگ لی
کامران مجاہد نے نادیہ خان اور زوہیب حسن کے صبح کے شو Rise and Shine میں شہریار منور کے بارے میں دیے گئے اپنے پرانے بیان پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنا بیان واپس نہیں لے رہے اور انہوں نے درست اور سچی بات کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ متعدد بیانات ترمیم کے بعد پوسٹ کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے مطابق انہوں نے شہریار منور کی اداکاری پر سوال نہیں اٹھایا۔ فلم اور ٹی وی کے اداکار شہریار منور کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ زبردست اداکار ہیں مگر ان میں تنوع کی کمی ہے، اور انہیں مزید مختلف کردار کرنے چاہئیں تاکہ لوگ انہیں ایک متنوع اداکار کے طور پر دیکھیں۔
انہوں نے شہریار منور کے ڈرامے دردِ نجات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کافی اچھا چل رہا ہے اور لوگ اسے پسند کر رہے ہیں۔
شو میں میزبان نے ان سے پوچھا کہ وہاج یا شہریار، تو انہوں نے وہاج کا نام لیا کیونکہ وہ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ پھر جب پوچھا گیا کہ کیا انہیں شہریار منور کی اداکاری پسند نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ زبردست اداکار ہیں لیکن اپنے کرداروں میں تبدیلی لائیں۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امان کے کردار والی اقساط بعد میں آن ایئر ہوئیں اور ان میں انہوں نے شہریار منور میں تبدیلی دیکھی۔
بات کے آخر میں انہوں نے معافی مانگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے شہریار منور یا ان کے مداحوں کو تکلیف دی ہو تو وہ معافی مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی کے فن پر فیصلہ دینے کا حق نہیں۔
دیکھیں، ایک ہی نشست میں بیان واپس نہ لینا، اداکار کو زبردست کہنا اور پھر معافی مانگ لینا — یہ تینوں باتیں ساتھ لے کر چلنا آسان نہیں۔ اب آپ بتائیں، کسی کے فن پر کھل کر رائے دینا ضروری ہے یا اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر ہے؟