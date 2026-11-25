The Rings of Power کے چوتھے سیزن کی کنفرمیشن: اب ہوگی اصل گیم!
Lord of the Rings کے مداحوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کیونکہ Prime Video نے آفیشلی کنفرم کر دیا ہے کہ The Rings of Power کا سیزن 4 آ رہا ہے۔ یہ اعلان سیزن 3 کے ڈرامائی فائنال کی ریلیز سے محض چند گھنٹے پہلے کیا گیا۔ سیزن 4 اس وقت پری پروڈکشن میں ہے اور اس کی فلمنگ اگلے سال بہار میں یو کے کے شیپرٹن اسٹوڈیوز میں شروع ہوگی۔
اس سیزن میں شو رنرز اور ایگزیکٹو پروڈیوسرز JD Payne اور Patrick McKay اپنی پوری کری ایٹو ٹیم کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک کوئی آفیشل ریلیز ڈیٹ نہیں آئی، لیکن اندازہ ہے کہ یہ 2028 میں آ سکتا ہے۔ یہ اندازہ اس بنیاد پر ہے کہ فلمنگ اگلے سال بہار سے شروع ہوگی اور پچھلے تینوں سیزنز کے درمیان تقریباً دو دو سال کا وقفہ رہا ہے۔ ویسے بھی یہ ٹی وی کی مہنگے ترین شوز میں سے ایک ہے، اس لیے پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن میں کافی وقت لگتا ہے۔
کہانی میں کیا ہوگا؟
سیزن 4 کے پلاٹ کی تفصیلات تو ابھی خفیہ رکھی گئی ہیں، لیکن سیزن 3 کے فائنال سے کچھ اشارے مل چکے ہیں۔ کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ تب آیا جب Sauron (جس کا کردار Charlie Vickers نے نبھایا ہے) نے Pharazon (Trystan Gravelle) کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اس کی اپنی آدھی فوج اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن یہ سب Sauron کا ایک پلان تھا، جس کا مطلب ہے کہ سیزن 4 میں Sauron کو Pharazon قیدی بنا سکتا ہے جبکہ وہ Numenor کو اندر سے بگاڑنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ٹولکن کی تحریروں کا ایک اہم حصہ ہے۔
Amazon MGM Studios میں گلوبل ٹیلی ویژن کے ہیڈ Peter Friedlander نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ سیریز Prime Video کے لیے ایک ڈیفائننگ سیریز بن چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیزن 3 میں وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا مداحوں کو انتظار تھا، یعنی 'The One Ring' کی تیاری، اور اب وہ سیزن 4 کے ذریعے ٹولکن کے سیکنڈ ایج کی دنیا کو مزید گہرائی سے دکھانے کے لیے پرجوش ہیں۔
ٹائم جمپس اور کاسٹ کی صورتحال
شو رنرز JD Payne اور Patrick McKay نے حال ہی میں GamesRadar کو بتایا کہ وہ آنے والے سیزنز میں مزید ٹائم جمپس استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیزن 3 میں کہانی پانچ سال آگے بڑھ گئی تھی، اور Patrick McKay کا کہنا ہے کہ ان کا ارادہ شروع سے ہی کتابوں کے وقت کو کم کرنے اور اہم وقت کے وقفے لانے کا تھا تاکہ کرداروں کی عمر بڑھے اور سلطنتیں بنیں یا گِریں۔
جہاں تک کاسٹ کا تعلق ہے، ابھی کوئی آفیشل لسٹ نہیں آئی لیکن کچھ کرداروں کی واپسی مشکوک ہے۔ سیزن 3 کے واقعات کو دیکھتے ہوئے توقع ہے کہ Ema Horvath (Eärien)، Ismael Cruz Córdova (Arondir)، Ciarán Hinds (Dark Wizard/ Pallando) اور Adam Young (Marnûkh) شاید واپس نہ آئیں۔
آگے کا پلان
اس سیریز کو شروع سے ہی پانچ سیزنز کی ایک کہانی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو مڈل ارتھ کے سیکنڈ ایج پر مبنی ہے۔ اس لیے سیزن 4 کے بعد بھی کہانی آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے، اگرچہ اسٹوڈیو نے ابھی تک چوتھے سیزن سے آگے کسی اور سیزن کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اب جب کہ One Ring بن چکی ہے، کہانی ان واقعات کی طرف بڑھ رہی ہے جو پیٹر جیکسن کی فلموں کے ذریعے دیکھنے والوں کے لیے زیادہ جانے پہچانے ہیں۔
Prime Video ایک امریکی اسٹریمنگ سروس ہے جو 200 سے زیادہ ممالک میں دستیاب ہے اور ایمیزون کی ملکیت ہے۔ The Rings of Power کے پہلے تین سیزنز اس وقت Prime Video پر دستیاب ہیں جہاں 30 دن کا فری ٹرائل بھی مل رہا ہے۔
سچی بات تو یہ ہے کہ 2028 تک انتظار کرنا تھوڑا زیادہ ہے، لیکن اگر ویژولز اور اسکیل ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا، تو انتظار جائز ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شو فلموں والی وائب لا سکے گا؟