خاندانی میراث اور اپنی پہچان: شفقت اماءت علی نے دل کھول کر کی باتیں
شفقت اماءت علی کے لیے اپنے خاندان کی موسیقی کی میراث کو آگے بڑھانا محض ایک روایت نہیں بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس پر انہیں بے حد فخر ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کا تعلق اتنے بڑے میوزیکل گھرانے سے ہو، تو آپ اپنے کام اور اپنے نام کے ساتھ جڑی توقعات کے بارے میں زیادہ باشعور ہو جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس بھرپور تاریخ کی نمائندگی کرنے کا مطلب صرف پرانی کامیابیوں کا احترام کرنا نہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے معیار کو مزید بلند کرنا ہے۔
شفقت اماءت علی ایک پاکستانی پاپ اور کلاسیکی گلوکار، رائٹر اور کمپوزر ہیں جن کا تعلق موسیقی کی پٹیالہ گھرانہ روایت سے ہے۔ وہ مشہور کلاسیکی گلوکار استاد اماءت علی خان کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور انہوں نے اپنے چچا استاد بڑے فتح علی خان سے تربیت حاصل کی۔
بچپن کی تربیت اور دادا دادی کے سبق
موسیقی کے ساتھ شفقت اماءت علی کا سفر تب شروع ہوا جب وہ صرف تین یا چار سال کے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میں ان کے دادا اور دادی نے بہت فعال کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گھر میں سیکھنے کا عمل صرف گانے یا ریاض تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس میں بہت سے قصے اور واقعات بھی شامل تھے۔
ان کے دادا انہیں خاندان کی موسیقی کی تاریخ کے بارے میں بتاتے تھے، بشمول ان کہانیوں کے کہ کیسے ان کے والد نے بادشاہوں اور دیگر اہم شخصیات کے سامنے پرفارم کیا تھا۔ دوسری طرف، ان کی دادی بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے اسباق کی دہرائی کرواتی تھیں۔ اس تربیت کا ایک اہم حصہ دوسروں کا احترام کرنا بھی تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر آپ دوسروں کو عزت نہیں دیں گے تو یہ چیز آپ کی آواز پر اثر انداز ہوگی اور آپ کو کہیں نہیں لے جائے گی۔
اپنی شناخت کی تلاش اور جدوجہد
اتنے بڑے ناموں کے درمیان پرورش پانے کے باوجود، شفقت اماءت علی کے لیے یہ سفر ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ گھر میں اتنے باصلاحیت گلوکاروں کی موجودگی نے انہیں کئی بار اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے پر مجبور کیا کہ کیا وہ اپنی ایک الگ پہچان بنا سکیں گے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے خاندان میں ہر کوئی ان سے بہتر گاتا تھا، یہاں تک کہ اب کے بچے بھی بہتر گاتے ہیں۔
وہ اکثر اپنا موازنہ اپنے رشتہ داروں اور نصرت فتح علی خان، سلطان فتح علی خان اور اسد جیسے بڑے گلوکاروں سے کرتے تھے۔ اس بے چینی اور عدم یقین نے انہیں ایک آزاد فنکار بننے کے فیصلے کی طرف دھکیلا۔ وہ اپنی منزل تلاش کرنے کے لیے کراچی منتقل ہو گئے تاکہ مالی اور ذاتی طور پر آزاد رہ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی سے پیسے لے کر بعد میں لوگ انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھ کر یہ کہیں کہ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے۔ ان کے نزدیک اگر آپ اپنے خاندان کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ان کی توہین کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔
تعلیم اور فن کا نظریہ
میوزک انڈسٹری میں آنے سے پہلے شفقت اماءت علی نے تعلیم کو ترجیح دی اور وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا۔ اگرچہ وہ نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھنا چاہتے تھے لیکن وہاں نشستیں نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یونیورسٹی کی زندگی ان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ یہاں انہیں موسیقی کی مختلف اقسام اور فن کے نئے پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع ملا، جو ان کی روایتی تربیت سے ہٹ کر تھے۔
کراچی کے سماجی ماحول کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وہاں منشیات کا استعمال نوجوانوں میں عام تھا اور انہوں نے اپنے کئی دوستوں کو مشکل حالات میں دیکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے شعوری طور پر ایسی چیزوں سے دوری اختیار کی۔
گائیکی اور اداکاری کا تعلق
شفقت اماءت علی کے نزدیک ایک گلوکار کو صرف گانا نہیں گانا چاہیے بلکہ اسے ایک اداکار کی طرح ہونا چاہیے جس میں مختلف جذبات کو پیش کرنے کی صلاحیت ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ موسیقی صرف چائے کے ڈھابوں پر جانے یا محبت کی کہانیاں سنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا فن ہے۔
ان کے مطابق، جس طرح ایک اداکار کردار نبھاتا ہے، ویسے ہی گلوکار کو بھی گانے کے مطابق اپنے جذبات بدلنے چاہئیں۔ چاہے گانا خوشی کا ہو، غم کا ہو یا حب الوطنی پر مبنی، گلوکار کو اسے پوری جذباتی شدت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔
فلمی کیریئر اور 'متوا' کا سفر
ان کے کیریئر کا ایک بڑا موڑ تب آیا جب انہیں شاہ رخ خان کی فلم 'کبھی الوداع نہ کہنا' کے گانے 'متوا' کے لیے رابطہ ملا۔ یہ موقع تب ملا جب وہ کچھ فنکاروں کے ساتھ ٹور پر تھے اور ممبئی کے سفر کے دوران ان کی ملاقات کمپوزر احسان نورانی سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے رابطے شیئر کیے اور تقریباً ایک ماہ بعد احسان نے انہیں گوآ سے کال کی اور بتایا کہ ان کی ٹیم کے پاس ایک ایسی کمپوزیشن ہے جو ان کی آواز کے لیے بالکل موزوں ہے۔ شفقت اماءت علی اس موقع پر بے حد خوش تھے کیونکہ وہ ان فنکاروں کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔