بنگلور میں پاکستانی ڈرامے کی اسکریننگ کینسل، ڈریس کوڈ پر بھڑکی سوشل میڈیا
بنگلور میں پاکستانی ٹی وی ڈرامہ 'دارِ نجات' کی دو اسکریننگ ایونٹس کے آرگنائزرز نے سوشل میڈیا پر شدید ردعمل کے بعد پروگرامز منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ سارا ہنگامہ تب شروع ہوا جب ان اسکریننگز کے پرومویشنل دعوت نامے آن لائن گردش کرنے لگے اور لوگوں کی توجہ خاص طور پر اس ڈریس کوڈ پر گئی جس میں شرکاء سے پاکستانی لباس پہننے کی درخواست کی گئی تھی۔
سوشل میڈیا پر احتجاج اور پولیس کی مداخلت
دو الگ الگ واچ پارٹیز کے اشتہاری پوسٹرز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے سخت اعتراضات جتائے۔ ایک ایونٹ 28 نومبر کو شام 6 بجے سے ہونا تھا، جبکہ دوسرا 5 دسمبر کے لیے طے تھا۔ ان دعوت ناموں میں تھیمڈ کھانے اور دیگر انتظامات کا ذکر بھی تھا، جس نے آن لائن بحث کو مزید ہوا دی۔
اس بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ بنگلور پولیس کمشنر آر۔ ہتیندرا نے ان اجتماعات کے بارے میں آگاہی ظاہر کی اور کہا کہ پولیس آرگنائزرز سے مزید تفصیلات طلب کر رہی ہے۔ کمشنر کے مطابق، فی الحال کچھ منظم کیا جا رہا ہے اور اگر زمین پر کسی قسم کی کارروائی کی ضرورت پڑی تو وہ کی جائے گی۔
دوسری طرف، پلکیشی نگر پولیس نے بھی ایک سوشل میڈیا شکایت کا جواب دیتے ہوئے تصدیق کی کہ اسکریننگز منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نوٹس میں آیا ہے کہ شوز کینسل ہو چکے ہیں اور وہ اس حوالے سے مزید معلومات چاہتے ہیں۔
ایونٹس کی تفصیلات اور آرگنائزرز کا موقف
دونوں ایونٹس کے آرگنائزرز نے تصدیق کر دی ہے کہ اسکریننگز اب نہیں ہوں گی۔ 28 نومبر کے پروگرام کے لیے جس ریسٹورنٹ نے ہوسٹنگ کرنی تھی، اس کے نمائندے نے کوئی خاص وجہ بتائے بغیر کینسلیشن کی تصدیق کی۔ دوسری طرف، 5 دسمبر کے ایونٹ کے ہوسٹ کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام بنیادی طور پر خاندان کے افراد اور قریبی جاننے والوں کے لیے تھا
یہ دونوں پروگرام 'دارِ نجات' ڈرامے کے گرد گھوم رہے تھے جس میں شہریار منور اور درِ فشاں سلیم مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ پہلا واچ پارٹی 'The Bloom Society Sisters' Club' نے 28 نومبر کو فریزر ٹاؤن کے 'Sheesh Kebab' میں رکھنے کا پلان بنایا تھا۔ اسے بنگلور کی پہلی اسکریننگ کے طور پر پیش کیا گیا تھا جہاں ڈرامے کی 34ویں اور 35ویں اقساط دکھائی جانی تھیں اور ساتھ میں فارسی اور عربی کھانے بھی پیش کیے جانے تھے۔
دوسرا پروگرام 'The Star Club' نے 5 دسمبر کو شہر کے ایک پرائیویٹ تھیٹر میں رکھا تھا۔ اس دعوت نامے میں بھی پاکستانی لباس کو ڈریس کوڈ بنایا گیا تھا اور اس کے لیے ریگولر اور وی آئی پی سیٹس کی بکنگ کھولی گئی تھی۔
دہلی میں بھی تناؤ
تناؤ صرف بنگلور تک محدود نہیں رہا بلکہ دہلی میں بھی 'Tales of City Official' کی طرف سے 'Project Otenga' کیفے میں 'دارِ نجات' کی اسکریننگ کی گئی، جس کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد شدید تنقید ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 45 لوگ اس جمع ہونے والے گروپ کا حصہ تھے جہاں مداحوں نے ڈرامہ دیکھا اور کرداروں پر بحث کی، جس نے بھارت میں پاکستانی شوز کی پبلک اسکریننگ پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔
سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ دوطرفہ تعلقات میں موجود تناؤ کے باوجود پاکستانی تفریح کو اس طرح منائیں اور پاکستانی لباس پہننے کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔
سچی بات ہے، پاکستانی ڈراموں کا کریز تو ہر جگہ ہے لیکن ڈریس کوڈ کا یہ 'ایکسپیریمنٹ' کافی مہنگا پڑ گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف کپڑوں کی وجہ سے اتنا ہنگامہ ہونا چاہیے تھا؟