Miley Cyrus کی شادی میں ڈریس کوڈ کا پنگا: ایک مہمان نے سب کی توجہ لوٹ لی
مائلی سائرس اور میکس مورینڈو نے 21 نومبر 2026 کو کیلیفورنیا کے شہر پام اسپرینگز میں ایک شادی کر لی۔ مائلی نے خود سوشل میڈیا پر اپنی پول سائیڈ ویڈنگ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی۔ ان دونوں نے اس خاص دن کے لیے سینٹ لورینٹ کے ڈیزائن کردہ ملبوسات پہنے تھے، جو کہ ایک دوسرے سے کافی میچ کر رہے تھے۔
مائلی سائرس ایک امریکی گلوکارہ، نغمہ نگار اور اداکارہ ہیں، جنہیں ڈزنی چینل کی سیریز 'ہینا مونٹانا' سے شہرت ملی۔ دوسری طرف میکس مورینڈو ایک امریکی ڈرمر اور میوزک پروڈیوسر ہیں۔
ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی
اس شادی کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دلہن اور دولہا نے اپنے مہمانوں کے لیے 'آل بلیک' یعنی صرف کالے کپڑے پہننے کا ڈریس کوڈ رکھا تھا۔ تقریب میں قریبی دوست اور خاندان کے افراد موجود تھے جو سیاہ لباس میں تھے۔ لیکن جب تقریب کی ایک ایریل شاٹ (بلندی سے لی گئی تصویر) سامنے آئی، تو سب کی نظریں ایک ایسی مہمان پر گئیں۔ اس خاتون نے کالے رنگ کے بجائے گولڈن-رسٹ (سنہرا مائلہ) رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کالے لباسوں کے سمندر میں بالکل الگ اور نمایاں نظر آ رہی تھیں۔
سوشل میڈیا پر ردِ عمل
جیسے ہی یہ تصویر سامنے آئی، انٹرنیٹ پر بحث چھڑ گئی۔ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ مطلوبہ ڈریس کوڈ سے ہٹ کر شادی میں آنا 'ٹیکی' ہے۔ ایک انسٹاگرام صارف نے پوچھا کہ پیلے لباس والی یہ خاتون کون ہیں۔ ایک اور صارف نے کہا کہ وہ مہمان کو احاطے سے نکلوا دیتے، جبکہ ایک ریڈٹ صارف نے لکھا کہ وہ تو بس گھر چلا جاتا۔
تاہم، کچھ لوگوں نے اس مہمان کا دفاع بھی کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ خاتون کسی دوسرے مہمان کے ساتھ 'پلس-ون' کے طور پر آئی ہوں گی اور انہیں ڈریس کوڈ کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا ہوگا۔ ایک ٹویٹر صارف نے لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ پلس-ون ہوں اور ان کے ساتھی نے انہیں نہ بتایا ہو، جبکہ ایک ریڈٹ صارف کے مطابق 90 فیصد امکان ہے کہ وہ پلس-ون ہیں اور ان کے ساتھی نے ڈریس کوڈ کا ذکر نہیں کیا۔
حقیقت کیا نکلی؟
بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ خاتون بیلجیکا وارگاس ہیں، جو کینیڈین میوزک پروڈیوسر شان ایورٹ کی اہلیہ ہیں۔ شان ایورٹ اکثر مائلی سائرس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ بعد میں گریشیا نامی ایک خاتون نے خود کو وارگاس کی بہن بتاتے ہوئے ایک انسٹاگرام ریل پر کمنٹ کر کے ان کا دفاع کیا۔ ان کے مطابق بیلجیکا کو ڈریس کوڈ کا علم نہیں تھا اور اگر لوگ ان کے بہنوئی (شان ایورٹ) کو جانتے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا۔
گریشیا نے یہ بھی کہا کہ ان کی بہن کو دعوت نامہ دوبارہ دیکھ لینا چاہیے تھا۔ ان کے مطابق مائلی بہت اچھی ہیں اور انہیں اتنا اعتراض نہیں تھا جتنا انٹرنیٹ کو ہے۔ انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا کہ ان کے گھر والے اب اس واقعے پر ہنس رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں آخری لمحے میں بلایا گیا تھا، تو گریشیا نے واضح کیا کہ انہیں دعوت ملے کافی عرصہ ہو چکا تھا اور بیلجیکا نے دو ماہ پہلے ہی دعوت نامہ دیکھ لیا تھا، ان کی بہن کے بقول وہ گھر جا کر دعوت نامہ دیکھیں گی کہ پیغام کہاں چھوٹ گیا۔ انہوں نے مذاقاً یہ بھی کہا کہ ان کے بہنوئی خود بہت رنگین مزاج شخص ہیں، اس لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے۔
ہالی ووڈ کا بلیک تھیم ٹرینڈ
مائلی اور میکس ہی اس سال کے واحد جوڑے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی شادی میں کالے رنگ کی تھیم رکھی۔ اس سے پہلے اگست میں جورڈن ووڈز اور این بی اے چیمپئن کارل انتھونی ٹاؤنز نے بھی کیلیفورنیا کے علاقے مالبو میں شادی کی تھی۔ ان کی شادی میں مہمان فارمل سیاہ لباس میں آئے تھے، جن میں ہیلے اور جسٹن بیبر، کائیلی جینر، ٹموتھی چالامٹ اور دیگر نامور شخصیات سیاہ لباس میں نظر آئی تھیں۔