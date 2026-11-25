Geo TV پر نیا ڈرامہ ‘بے حس’ شروع ہو رہا ہے
جیو ٹی وی اپنے نئے ڈرامہ سیریل ‘بے حس’ کا آغاز کر رہا ہے۔ سعدیہ اختر کی لکھی ہوئی یہ کہانی انسانی جذبات اور رشتوں کے گرد گھومتی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ محبت اور توجہ نہ ملنے پر انسان کیسے بے حس ہو جاتا ہے اور یہ صورتحال زندگیوں کو کیسے متاثر کرتی ہے۔
علی جعفری کے ڈائرکشن میں بننے والے اس ڈرامے کی کاسٹ کافی بڑی ہے جس میں شبیر جن، اینجلین ملک، عدنان رضا میر، رابعہ علی، آگھا اویس خان، رابعہ فیصل، اریج چوہدری، فرح سعدیہ، فجر شیخ، نوید رضا، ساجد شاہ، نوشبہ جاوید اور رائد محمد عالم شامل ہیں۔
اس ڈرامے کا OST بھی خاص ہے جس کی شاعری سلمان خان نے کی ہے جبکہ دانش تنویر نے اسے اپنی آواز اور موسیقی سے Compose کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے پروڈیوسرز ارسلان ذیشان اور بدر محمود ہیں۔
‘بے حس’ جیو ٹی وی پر روزانہ شام 7 بجے نشر کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کہانی واقعی دل کو چھو لے گی یا پھر وہی گھسا پٹا فارمولا ہوگا؟