مومنہ اقبال شوہر کے رومانوی سرپرائز پر جذباتی ہو گئیں
پاکستانی اداکارہ مومنہ اقبال اپنے شوہر حمزہ حبیب کی جانب سے دیے گئے ایک رومانوی سرپرائز پر جذباتی ہو گئیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں جن میں کیک، موم بتیوں اور سرخ گلابوں سے کی گئی خوبصورت سجاوٹ نظر آ رہی ہے۔
مومنہ نے اپنے شوہر کے لیے ایک محبت بھرا پیغام لکھتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کی روشنی بتایا اور کہا کہ حمزہ نے ان کی دنیا میں ایسے رنگ بھر دیے ہیں جس سے زندگی مزید خوبصورت اور بامقصد ہو گئی ہے۔ اداکارہ کے مطابق انہیں پہلے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ محبت کی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے شوہر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس خیال کو غلط ثابت کر رہے ہیں۔
انہوں نے حمزہ کو دنیا کا بہترین شوہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی اہلیہ ہونے پر خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں۔ مومنہ اقبال اور حمزہ حبیب مئی 2026 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔