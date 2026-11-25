میرے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، بس قسمت نے ساتھ دیا: جیتندر کا بڑا انکشاف
جیتندر نے ایک انٹرویو میں حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا اور وہ محض خوش قسمتی کی وجہ سے اداکار بنے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ صحیح وقت پر صحیح جگہ موجود تھے، جس نے ان کی زندگی بدل دی۔
اداکار کے مطابق اگر فلم ساز وی شانتارام کی نظر ان پر نہ پڑتی اور وہ انہیں ہیرو نہ بناتے تو ان کے پاس نہ کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص صلاحیت۔ جیتندر کا کہنا ہے کہ ان کی کامیابی کے پیچھے صرف ان کی قسمت تھی۔
بیٹے کی تعریف اور اپنا پچھتاوا
جیتندر نے اپنے بیٹے اور اداکار تشار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان سے کہیں بہتر اور زیادہ لگن رکھنے والے اداکار ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ یہ بات صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ تشار ان کے بیٹے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ سینئر اداکار نے اپنی ذاتی زندگی پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ تشار کو اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتے ہیں، تو انہیں اپنی غیر موجودگی پر شدید پچھتاوا ہوتا ہے۔ جیتندر کے مطابق بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارنا ایک ایسا احساسِ جرم ہے جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہے گا اور کام کی مصروفیت اس کا کوئی عذر نہیں ہو سکتی۔
جیتندر کے کیریئر میں ہمجولی، جینے کی راہ، کارواں، خوشبو، ہمت والا، دھرم ویر، جودائی، خودغرض اور جانی دشمن جیسی کئی ہٹ فلمیں شامل ہیں۔
سچی بات ہے، اتنی بڑی کامیابی کے بعد ایسی ہم آہنگی اور سچائی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ شوبز میں ٹیلنٹ سے زیادہ قسمت کام کرتی ہے؟