پاکستانی نیٹ فلکس سیریز پر پابندی کی مانگ: مشی خان اور عفت عمر کا کرارا جواب
آل انڈیا سین ورکرز ایسوسی ایشن (AICWA) نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو ایک آفیشل لیٹر لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس اوریجنل سیریز کو انڈیا میں اسٹریم ہونے سے روکا جائے۔ اس تنظیم نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا ہے کہ ایک ایسا سخت اور مستقل قانون بنایا جائے جس کے تحت پاکستانی آرٹسٹس، پروڈکشنز اور انٹرٹینمنٹ مواد کو بھارتی ٹی وی، سینماؤں اور اسٹریمینگ پلیٹ فارمز پر آنے سے مستقل طور پر منع کیا جائے۔
اس صورتحال پر ری ایکٹ کرتے ہوئے اداکارہ مشی خان نے شدید حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ابھی شو کی پریمیئر ڈیٹ بھی نہیں آئی اور بھارتی فلم باڈی نے اسے روکنے کے لیے وزیراعظم سے رجوع کر لیا۔ مشی خان نے اسے ایک 'شرمناک' اور 'تنگ نظری' والا رویہ قرار دیا ہے۔
مشی خان نے انڈین مواد پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسوسی ایشن کو اپنے پروڈکشنز میں استعمال ہونے والی گالی گلوچ، فحاشی اور نامناسب کمنٹس پر توجہ دینی چاہیے، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جس شدت سے پاکستانی سیریز پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، کیا اسی شدت سے انڈیا میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر آواز اٹھائی جاتی ہے؟
دوسری طرف عفت عمر نے اپنے مخصوص اسٹائل میں اس پورے معاملے کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے انسٹاگرام اسٹوری پر ایک نیوز پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ "میرے خیال میں یہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا کمپلیمنٹ ہے"۔ عفت عمر نے شرارتی ایموجیز کے ساتھ یہ جتانے کی کوشش کی کہ پابندی کی یہ مانگ دراصل پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔
ایسوسی ایشن کے مطالبے نے ریلیز سے پہلے ہی اس پاکستانی پروڈکشن کو توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔