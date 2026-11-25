Netflix کی پہلی پاکستانی اوریجنل سیریز Jo Bachay Hain Sang Samait Lo کا ٹریلر ریلیز، مداحوں میں کھلبلی
نیٹ فلکس نے اپنی پہلی پاکستانی اوریجنل سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کا ٹریلر جاری کر دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان آگیا ہے۔ کراچی میں ایک گرینڈ لانچ ایونٹ کے بعد منگل کو یہ ٹریلر ریلیز کیا گیا، جس نے پاکستانی ڈرامہ پسند کرنے والوں کے درمیان شدید تجسس پیدا کر دیا ہے۔
کہانی اور کردار
یہ سیریز پاکستان اور یورپ کے مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں تین نسلوں کی چھ پیچیدہ محبت کی کہانیاں دکھائی جائیں گی۔ کہانی کے مرکز میں سکندر ہے، جس کا کردار احد رضا میر نبھا رہے ہیں۔ سکندر ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک پاکستانی وکیل ہے جو روم میں مقیم ہے، لیکن پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود وہ ٹروما، بے خوابی اور ڈراؤنے خوابوں سے لڑ رہا ہے۔
اس کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ تب آتا ہے جب اس کی ملاقات لیزا سے ہوتی ہے، جس کا کردار اقرا عزیز ادا کر رہی ہیں۔ لیزا ایک آرٹسٹ ہے جو اپنی خاندانی تاریخ کی پیچیدگیوں سے نمٹ رہی ہے۔ ٹریلر میں ایسی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں جہاں محبت، دل ٹوٹنے، خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ نے رشتوں کو شکل دی ہے، تاہم کہانی کے اصل راز ابھی تک پوشیدہ رکھے گئے ہیں۔
ستاروں کی واپسی اور کاسٹ
اس سیریز کی سب سے بڑی بات فواد خان اور صنم سعید کا دوبارہ ایک ساتھ آنا ہے، جنہوں نے 'زندگی گلزار ہے' کے ذریعے مداحوں کے دل جیتے تھے۔ ان کی آن سکرین کیمسٹری کے لیے لوگ پہلے ہی بے تاب ہیں۔ اس کے علاوہ ماہرہ خان، حانیہ عامر، مایا علی اور احد رضا میر جیسے بڑے ستارے بھی اس میں شامل ہیں۔
کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، بلال اشرف، خوشال خان، نادیہ جمیل، عمر رانا اور ثمینہ احمد بھی نظر آئیں گے۔ ماہرہ خان اپنی پریگننسی کی وجہ سے کراچی میں ہونے والی لانچ ایونٹ میں شرکت نہیں کر سکیں۔
مداحوں کا ردعمل اور پروڈکشن
سوشل میڈیا پر صارفین نے اس سیریز کی کاسٹنگ، سنیماٹوگرافی، بیک گراؤنڈ میوزک اور کہانی بیان کرنے کے انداز کی خوب تعریف کی ہے۔ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ یہ سیریز پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ٹرینڈ کرے گی اور اسے 'درِ نجات' سے بھی بڑا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک مداح نے لکھا کہ ٹریلر میں کہانی مکمل طور پر ظاہر نہ کرتے ہوئے بھی اسے دلچسپ بنایا گیا ہے۔
یہ سیریز فرحت اشتیاق کے اسی نام کے مشہور اردو ناول پر مبنی ہے، جو 2009 میں 'خواتین ڈائجسٹ' میں ایک سیریل کے طور پر شائع ہوا تھا اور 2013 میں کتاب کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ اسے مومنہ دوریڈ فلمز کے تحت مومنہ دوریڈ نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا ہے، اور اس کی شوٹنگ پاکستان، اٹلی اور برطانیہ میں کی گئی ہے۔
ریلیز اور بھارت میں پابندی کی کوششیں
یہ سیریز 4 دسمبر 2026 کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی۔ تاہم، بھارت میں اس کی دستیابی ابھی تک یقینی نہیں ہے کیونکہ نیٹ فلکس انڈیا کی جانب سے کوئی آفیشل اعلان نہیں کیا گیا۔
اسی دوران بھارتی فلم ٹریڈ باڈی 'آل انڈیا سنی ورکرز ایسوسی ایشن' (AICWA) نے وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر اس سیریز پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر سوریش شیام لال گپتا کا کہنا ہے کہ 8 مئی 2025 کو انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ منسٹری نے تمام او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کو پاکستانی مواد، بشمول ویب سیریز، فلموں اور گانوں کی اسٹریمنگ روکنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس سیریز کی ریلیز اس ایڈوائزری اور قومی جذبات کے خلاف ہوگی۔
اب بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا نیٹ فلکس کے پاس ان پابندیوں کا کوئی حل ہے یا بھارتی مداحوں کو صرف سوشل میڈیا کلپس سے ہی گزارا کرنا پڑے گا؟