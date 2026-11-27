اپنی 'لیگ' سے باہر کی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں: سعدیہ خان کا مردوں کو مشورہ
سعدیہ خان کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایسی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جسے آپ اپنی 'لیگ' سے باہر سمجھتے ہیں، تو ایک بار سوچ لیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ "میں ایسی خواتین کو کیسے حاصل کروں جو میری لیگ سے باہر ہیں؟" مردوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دو بڑی تبدیلیاں لائیں۔
سعدیہ کے مطابق، کسی بھی لڑکی کو اپروچ کرنے سے پہلے مردوں کو پورنوگرافی دیکھنا بند کرنی چاہیے اور انسٹاگرام پر ایسی خواتین کو ان فالو کرنا چاہیے جن کی جسمانی خوبصورتی انہیں بہت زیادہ پرکشش لگتی ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں کہ مردوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ ایسی خواتین کو کیسے متاثر کریں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ مرد یہ سوچیں کہ ان کی توقعات اصل میں کہاں سے آ رہی ہیں۔
ان سیکیورٹی اور خوف کا کھیل
سعدیہ خان کے نزدیک اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب کوئی مرد ایسی لڑکی کو حاصل کر لیتا ہے جسے وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسا شخص اپنی اس عدم تحفظ (insecurity) کو رشتے میں بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ جس جوش و خروش سے رشتہ شروع ہوتا ہے، وہ جلد ہی اسے کھونے کے خوف میں بدل جاتا ہے، جس سے مرد کے رویے پر اثر پڑتا ہے۔
ان کے مطابق، یہی وہ مقام ہے جہاں رشتے میں ضرورت (neediness)، قبضے کی خواہش (possessiveness) اور بے چینی (anxiety) پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر پورے رشتے کو برباد کر سکتی ہے۔
ویلیڈیشن کی تلاش
سعدیہ خان کا مشورہ ہے کہ انسان کو ایسے ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی جسمانی خوبصورتی، اعتماد اور خود اعتمادی (self-esteem) اس کے اپنے برابر ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ توازن پر مبنی رشتوں میں جذباتی تحفظ زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی تنقید کی جو اپنے سے 'اوپر' کے لیول کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول "اگر ہم اپنی لیگ سے باہر کے لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں، تو ہم صرف ویلیڈیشن کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔"
بھائی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹنر آپ سے 'زیادہ اچھی' ہے، تو کیا آپ واقعی سکون سے رہ پائیں گے یا ہر وقت ڈر میں گزاریں گے؟