طلحہ چہور کا ڈرامہ 'رتبہ' کے ایک جذباتی سین اور عمیرہ احمد کی تحریر کی تعریف
اداکار طلحہ چہور نے ڈرامہ سیریل 'رتبہ' میں ایک جذباتی اور اثر انگیز سین کے لیے رائٹر عمیرہ احمد کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے کردار 'ہادی' کی اندرونی کشمکش فلمنگ ختم ہونے کے کافی عرصے بعد بھی ان کے ساتھ رہی۔
طلحہ چہور نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر اس سین کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور اسے پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں کے طاقتور ترین لمحات میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ "پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کے جرات مندانہ اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سینز میں سے ایک ہے!" اور ساتھ میں ایک ٹوٹے ہوئے دل کا ایموجی بھی لگایا۔
ہادی کا کردار اور انسانی کمزوریاں
طلحہ نے عمیرہ احمد کی تحریر کو سراہتے ہوئے خاص طور پر ہادی کی عکاسی کا ذکر کیا، جسے ایک ایسے گہرے خامیوں بھرے شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ اداکار کے مطابق عمیرہ احمد نے ہادی کے کردار کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، جو انسانی کمزوری، لالچ، جرم اور ہمارے اپنے فیصلوں کے نتائج کی عکاسی کرتا ہے۔
اداکار نے اس سین کے بارے میں اپنے ذاتی تجربے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ "یہ سین اور ہادی کی کشمکش شوٹ کرنے کے بعد بھی کافی دیر تک میرے ساتھ رہی۔"
ضمیر کی آواز اور اخلاقی جدوجہد
اس مخصوص سین میں ہادی کو ایک انتہائی ذاتی لمحے میں اپنی خامیوں کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کہانی میں اسے ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو دوسروں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب اپنی زندگی کی بات آتی ہے تو وہ خود رہنمائی کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔
اس سین کا سب سے اثر انگیز حصہ ہادی کا یہ اعتراف ہے کہ "مجھے خود رہنمائی کی ضرورت ہے"۔ یہ جملہ اس وقت مزید گہرا ہو جاتا ہے جب وہ اپنے فیصلوں کے بوجھ اور اس فرق کے درمیان پھنسا ہوتا ہے جو وہ دنیا کو دکھاتا ہے اور جو وہ حقیقت میں بن چکا ہے۔
اس منظر کی طاقت ڈرامائی جھگڑوں کے بجائے جرم اور جوابدہی کی کھوج میں چھپی ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کرتا ہے جو اپنے فیصلوں کے نتائج کو قبول کرنے پر مجبور ہے، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پیشہ ورانہ کامیابیاں اور سماجی رتبہ ہمیشہ اندرونی سکون نہیں لاتے
تحریر کی طاقت اور کردار سازی
طلحہ چہور کی تعریف عمیرہ احمد کی کردار سازی کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ رائٹر نے ہادی کو محض ایک سادہ ہیرو کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے غلطیاں کرنے، پچھتاوے محسوس کرنے اور اپنے رویے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کا موقع دیا ہے۔
اداکار نے اپنی بات کا اختتام رائٹر کو کریڈٹ دیتے ہوئے کیا اور لکھا کہ "سارا کریڈٹ عمیرہ جی کو جاتا ہے جنہوں نے ایسا سین لکھا جہاں جرم لفظوں سے زیادہ بلند آواز میں بولتا ہے۔" ان کا یہ عوامی اعتراف عمیرہ احمد کی اس تحریر کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے جس نے کردار کی اخلاقی جدوجہد کو خاموشی، کمزوری اور خود شناسی کے ذریعے سامنے لانے کا موقع دیا۔
ڈرامہ 'رتبہ' کی کہانی
عمیرہ احمد کی تحریر اور حسیب حسن کی ہدایت کاری میں بننے والا ڈرامہ 'رتبہ' ہادی نامی ایک پولیس افسر کے گرد گھومتا ہے۔ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نئی پوسٹنگ کے بعد ہادی کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور ذاتی تعلقات پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب اس کا سامنا بااثر لوگوں اور مشکل اخلاقی انتخاب سے ہوتا ہے۔
اس ڈرامے میں طلحہ چہور کے ساتھ ہبا بخاری، مہوش حیات اور زاہد احمد بھی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔
حقیقت پر مبنی کہانی
ایک پچھلے انٹرویو میں طلحہ چہور نے اس پروجیکٹ سے جڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جان کر کہ کہانی ایک حقیقی داستان پر مبنی ہے، وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوئے۔ انہوں نے ہادی کے کردار کی ریسرچ کے بارے میں بھی بات کی اور اسے ایک ایسے تعلیم یافتہ نوجوان افسر کے طور پر بیان کیا جس کے نظریات کو سسٹم کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیلنج کیا جاتا ہے۔
انسٹاگرام اسٹوری کے ذریعے طلحہ نے ایک ایسے سین کی طرف توجہ دلائی ہے جو محض کہانی کا حصہ نہیں بلکہ انسانی کمزوری، دیانت داری اور اعمال کے نتائج پر ایک بڑے عکس کی طرح ہے
پس منظر
طلحہ چہور تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے معروف اداکار ہیں جنہوں نے 'جو بچھڑ گئے' میں کیپٹن زی آئی فرخ کے کردار سے شہرت حاصل کی اور 'منت مراد' کے لیے بھی سراہے گئے۔ دوسری طرف، عمیرہ احمد پاکستان کی معروف رائٹر اور ناول نگار ہیں جن کے 'پیرِ کامل'، 'زندگی گلزار ہے' اور 'الف' جیسے افسانے اور ڈرامے بے حد مقبول ہیں۔
بھئی، جب رائٹر اتنا پاور فل ہو تو اداکار کو بھی تو ایسی پرفارمنس دینے کا موقع ملتا ہے، ہے نا؟