مومنہ اقبال کی برتھ ڈے پارٹی: شوہر حمزہ حبیب نے کیا دھوم
اداکارہ مومنہ اقبال نے 23 نومبر کو اپنی سالگرہ منائی، اور ان کے شوہر حمزہ حبیب نے اس موقع پر ایک رومانٹک ریڈ-تھیمڈ سیٹ اپ تیار کیا جس میں اسٹیج پر ایک بڑا سا 'M' لگا ہوا تھا۔ اس خاص دن پر دونوں نے میچنگ بلیک آؤٹ فٹس پہنے اور مل کر کیک کاٹا۔
مومنہ نے انسٹاگرام پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور پر اپنے شوہر کا ذکر کیا جنہوں نے ان کے اس دن کو اتنا اسپیشل بنایا۔
مومنہ ان دنوں ڈرامہ 'نظام' میں نظر آ رہی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے 'دو کنارے' میں دریشہوار کے منفی کردار سے سب کی توجہ حاصل کی تھی۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔