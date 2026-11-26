Taylor Swift کی سازشیں اور GTA VI کا میوزک شور
Taylor Swift کے بارے میں Vanity Fair کا ایک آرٹیکل شدید بحث اور کنفیوژن کا باعث بن گیا ہے۔ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل لکھا کیوں گیا، اس کا مقصد کیا ہے اور کیا یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے۔
دوسری طرف، GTA VI ریلیز ہو چکی ہے جس کے بعد گیم میں شامل میوزک آرٹسٹس کی اسٹریمنگ میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم، اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آرٹسٹس کو گیم میں شامل ہونے کے لیے مناسب پیسے ملے ہیں اور کیا اسٹریمنگ کے نمبرز سے واقعی کوئی بڑا منافع ہو رہا ہے یا نہیں۔
دسمبر قریب ہے اور ایني اور نک کرسمس کے (اچھے) گانوں کے آہستہ آہستہ آغاز کے حق میں ہیں۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا ریٹیل ورکرز کو ان لامتناہی کرسمس پلے لسٹس سے نجات ملنی چاہیے؟ ساتھ ہی کچھ ایسے گانوں کی فہرست بھی تیار کی جا رہی ہے جن سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔
جن لوگوں کو ابھی کرسمس میوزک کی عادت نہیں پڑی، ان کے لیے Jazz میوزک ایک بہترین آپشن ہے۔ Haruki Murakami کے پسندیدہ جاز گانوں اور البمز کی پلے لسٹس آن لائن دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ Barbican شو میں پرفارم کرنے والے آرٹسٹس کو بھی سنا جا سکتا ہے، جن میں Serpentwithfeet کا گانا 'Sentinel' 4 دسمبر 2026 کو ریلیز ہونے والا ہے۔