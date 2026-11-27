Sanam Saeed کی عوام سے گزارش: تنقید کریں مگر تمیز کے ساتھ
اداکارہ صنم سعید نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تنقید کرتے وقت نرمی اور کھلے دل کا مظاہرہ کریں۔ کراچی میں اپنی نئی سیریز 'جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو' کی پروموشن کے دوران وہ اس بات پر زور دے رہی تھیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں کتنی محنت، وقت اور پیسہ لگتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہیں کہ غلطیاں یا شکایات نکالنا بند کر دیں، لیکن درخواست یہ ہے کہ دل بڑا رکھیں۔ ان کے مطابق اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت صبر اور کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کمنٹس میں شائستگی اختیار کی جائے اور تنقید تعمیری ہو۔
یہ سیریز 4 دسمبر کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی ہے، جو پاکستانی انڈسٹری کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہے۔ صنم سعید پہلے بھی سوشل میڈیا پر اداکاروں کے ساتھ ہونے والے بدسلوکی اور ذاتی حملوں کے خلاف آواز اٹھا چکی ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر اداکارہ درفشان سلیم کے لہجے پر ہونے والی سخت تنقید کو بھی غلط قرار دیا تھا۔
پروموشنل لکس
سیر یز کی تشہیر کے دوران صنم کے کپڑے بھی توجہ کا مرکز رہے۔ پہلے دن انہوں نے 'جُگنو' کا ایک روایتی بلیزر جینز اور براؤن ہیلز کے ساتھ پہنا، جس سے ان کی لک کافی پولشڈ اور ریلیکس لگ رہی تھی۔
ٹرالر لانچ کی شام انہوں نے 'حسین ریہر' کا ڈیزائن کردہ کالا لباس پہنا جس پر پھولوں کی تفصیلات تھیں، جو شام کی تقریب کے حساب سے کافی ایلیگانٹ انتخاب تھا۔
سچی بات ہے، ہم سب کو سوشل میڈیا پر 'جج' بننے کی عادت ہے، لیکن کیا ہم واقعی اتنا ہمدردی سے سوچ سکتے ہیں جتنی محنت پیچھے لگی ہوتی ہے؟