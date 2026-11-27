MadWalk: جہاں فیشن شو اور لائیو کنسرٹ ایک شاندار تقریب بن جاتے ہیں
جب ایک فیشن شو اور لائیو کنسرٹ مل کر ایک شو بن جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی MadWalk ہے، جسے MAD TV نے 2011 میں ایتھنز میں شروع کیا تھا۔ پیر، 23 نومبر 2026 کو، یہ اپنے 16ویں ایڈیشن کے لیے واپس آیا۔
اس کا تصور بالکل منفرد ہے: ہر فیشن ڈیزائنر کو ایک میوزک آرٹسٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ جب رن وے پر کلیکشن پیش کی جا رہی ہوتی ہے، اسی لمحے فنکار اسی اسٹیج پر لائیو پرفارم کرتا ہے۔ ہر جوڑی خاص اسی ایک رات کے لیے بنائی جاتی ہے، جس میں نئے انتظامات، میش اپس اور کورز شامل ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں اور سننے کو نہیں ملتے۔
آج MadWalk فیشن اور موسیقی کی یونان کی سب سے بڑی رات بن چکا ہے: ایک مکمل بک شدہ میدان، ایتھنز میں واقع Tae Kwon Do انڈور ایرینا، ایک قومی ٹی وی اسپیشل، اور 3,500 سے زیادہ اندراجات کے ساتھ اوپن ماڈل کاسٹنگ۔
اس سال کا تھیم «We are all made of stars» تھا۔
اس رات کی خاص جھلکیوں میں سے ایک LEGO Daisy Dress تھی: ایک ایسی کاؤچر ڈریس جو 12,000 LEGO پیسز سے تیار کی گئی تھی، جس میں 790 پھول ایک ایک کر کے ہاتھ سے لگائے گئے تھے۔ ڈیزائنر Nora Sarman اور LEGO Certified Professional Balázs Doczy کی تیار کردہ اس ڈریس کو یونان میں خصوصی طور پر MadWalk میں پیش کیا گیا، جسے شام کی میزبان Vicky Kaya نے پہن رکھا تھا۔
اولڈ ہالی ووڈ گلیمر کا تڑکا ایک لائیو Beyoncé میش اپ کے ساتھ لگایا گیا: گلوکارہ LILA نے Celia Kritharioti کے فرینجز، پروں اور آرگنزا روزیٹس کے کلیکشن کے لیے Beyoncé کے گانے کو Adriano Celentano کے «Prisencolinensinainciusol» کے ساتھ ملایا۔
اس تقریب کا اختتام Eurovision کی اسٹار Eleni Foureira کے نام رہا، جس کے بعد پورا ایرینا کنفیٹی کی برسات کے نیچے چھپ گیا۔
MadWalk، جہاں فیشن کی ملاقات موسیقی سے ہوتی ہے۔