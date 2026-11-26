Sunrise on the Reaping کی شروعات دھماکے دار: پہلے ویک اینڈ پر 225 ملین ڈالر کما لیے
Lionsgate کی فلم 'The Hunger Games: Sunrise on the Reaping' نے عالمی باکس آفس پر شاندار آغاز کیا ہے اور اپنے اوپننگ ویک اینڈ پر تقریباً 225 ملین ڈالر کما لیے ہیں۔ 20 نومبر 2026 کو ریلیز ہونے والی اس فلم نے امریکہ اور کینیڈا میں 120 ملین ڈالر اور بین الاقوامی مارکیٹوں سے 105 ملین ڈالر جمع کیے، جس کی وجہ سے یہ سال کے بڑے تھیٹریکل ڈیبیوز میں سے ایک بن گئی ہے۔
Francis Lawrence کی ڈائریکشن میں بنی یہ فلم Haymitch Abernathy کی جوانی کی کہانی ہے، جس کا کردار Joseph Zada نے نبھایا ہے۔ کہانی اصل فلموں سے 24 سال پہلے کی ہے، جہاں Haymitch کو ڈسٹرکٹ 12 کی نمائندگی کے لیے 50ویں ہنگر گیمز (جسے Second Quarter Quell بھی کہا جاتا ہے) کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اصل سیریز میں Woody Harrelson نے Haymitch کے بوڑھے ورژن کا کردار ادا کیا تھا۔
فلم کی کاسٹ کافی بھاری ہے جس میں Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, McKenna Grace اور Glenn Close شامل ہیں۔ جہاں تک ریسپونس کا تعلق ہے، CinemaScore نے اسے A- گریڈ دیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ شائقین اسے پسند کر رہے ہیں۔
ریویوز اور مقابلہ
کرٹکس کی رائے تھوڑی ملی جلی ہے۔ Rotten Tomatoes پر 191 ریویوز میں سے 68 فیصد مثبت ہیں اور اوسط ریٹنگ 6.6/10 ہے، جبکہ Metacritic نے 43 کرٹکس کی بنیاد پر اسے 100 میں سے 55 سکور دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریویوز "mixed or average" ہیں۔
تاہم، کچھ ماہرین نے اس کی خوبیاں گنی ہیں۔ William Bibbiani کا کہنا ہے کہ یہ فلم پوری سیریز میں کراؤڈ-پلیزنگ انگیجمنٹ اور سنجیدہ تبصرے کے درمیان بہترین توازن پیدا کرتی ہے۔ David Rooney کے مطابق Joseph Zada نے Haymitch کے کردار میں ایسی ہمدردی اور کمزوری دکھائی ہے جو اسے پہلے prequel (The Ballad of Songbirds and Snakes) کے Coriolanus Snow کی کہانی سے زیادہ اثر انگیز بناتی ہے۔ Owen Gleiberman نے اسے 'Hunger Games Classic' کے انداز میں ڈائریکٹ کیا ہوا قرار دیا ہے۔
باکس آفس پر مقابلہ اتنا سخت نہیں تھا۔ 'I Play Rocky' دوسرے نمبر پر 9.3 ملین ڈالر کے ساتھ رہی، جبکہ 'Ebenezer' 7.7 ملین ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔
150 ملین ڈالر کے بجٹ کے ساتھ بنی اس فلم کو اب اپنی رفتار برقرار رکھنی ہوگی تاکہ اچھا منافع کمایا جا سکے۔ تھینکس گیونگ (Thanksgiving) کی چھٹیاں اور لوگوں کی زبان سے ملنے والی رائے اس کے فائنل ٹوٹل پر اثر انداز ہوں گی۔
ہمارے خیال میں کاسٹ تو ٹاپ لیول ہے، پر کیا یہ واقعی پرانی فلموں جیسا جادو چلا پائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ صرف نام کا سہارا ہے یا کہانی میں دم ہے؟