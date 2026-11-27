عدیل افضل نے دانیہ نمر کی ایکٹنگ کو شاہ رخ خان سے تشبیہ دے دی
اداکار اور رائٹر عدیل افضل نے ڈرامہ 'حرمت' کو اپنا پسندیدہ شو قرار دیتے ہوئے اس کی لیڈ اداکارہ دانیہ نمر کی پرفارمنس کی بھرپور تعریف کی ہے۔ شہزاد غیاس شیخ کے پوڈ کاسٹ 'The Pakistan Experience' میں گفتگو کے دوران عدیل نے دانیہ نمر کے کام کو شاہ رخ خان کی فلم 'فین' سے compare کیا ہے۔
عدیل کا کہنا ہے کہ جس طرح فلم 'فین' میں شاہ رخ خان 80 فیصد وقت اسکرین پر نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح دانیہ نمر اکیلے اپنے کندھوں پر اس ڈرامے کا 80 فیصد بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دانیہ کو "beyond talented" قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سیریل میں کمال کر رہی ہیں اور جس بھی سین میں وہ آتی ہیں، کہانی کو جوڑے رکھتی ہیں۔
ڈراموں کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہوئے عدیل نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ وہ 'دارِ نجات' اور 'مٹی دے باوے' کو بہترین ڈرامے مانتے ہیں، لیکن فی الحال وہ صرف 'حرمت' کو فالو کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس شو کی پلاٹ لائن متنازع اور debatable ہے، مگر اسے بہت سادہ اور mature طریقے سے execute کیا گیا ہے۔
عدیل افضل، جنہوں نے 'پریزاد' میں شاعر احمد نساز کا کردار نبھایا اور فلم 'کملی' میں بھی نظر آئے، ایک اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور اکثر پوڈ کاسٹس میں اداکاروں اور سوشل بیہیوئر پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف دانیہ نمر، جو 'محبت گمشدہ میری'، 'صنفِ آہن' اور 'میم سے محبت' جیسے ڈراموں کے بعد اب 'حرمت' میں اپنی اداکاری کی وجہ سے کافی تعریفیں سمیٹ رہی ہیں۔
شاہ رخ خان جیسا مقابلہ! کیا دانیہ واقعی اس لیول پر پہنچ چکی ہیں یا عدیل بھائی تھوڑا زیادہ ہی impress ہو گئے ہیں؟