ایوارڈ ہارنے کے بعد ٹرولنگ، اب اقراء کنول کا قانونی کارروائی کا اعلان
یوٹیوبر اقراء کنول نے ان آن لائن پیجز اور کریئیٹرز کے خلاف قانونی کارروائی کی وارننگ دی ہے جن پر الزام ہے کہ وہ جھوٹے الزامات پھیلا کر ان کی ساکھ خراب کر رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فیملی ولاگنگ کے لیے مشہور سسٹرولوجی کی اسٹار یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاکستان انفلوئنسر ایوارڈز 2026 میں ڈی ایچ اے والی میڈ سے ان کی شکست کے بعد سوشل میڈیا پر زبردست ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی۔
ایوارڈ شو کا یہ نتیجہ غیر متوقع تھا اور اسی نے بحث کا دروازہ کھولا، خاص طور پر جب اقراء کے مایوس ردعمل کی ویڈیوز آن لائن گردش کرنے لگیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے ان کے ردعمل پر سوال اٹھائے۔ کچھ کے مطابق وہ نسبتاً نئے کریئیٹر سے ہارنے پر ضرورت سے زیادہ مایوس نظر آئیں، تو کچھ نے ان کے تقریباً سات ملین سبسکرائبرز اور فیملی ولاگز پر برسوں کی محنت کے تذکرے کا مذاق بنایا۔
اقراء نے اپنی کامیابیوں کا دفاع کیا اور کہا کہ کامیاب یوٹیوب چینل بنانے اور باقاعدگی سے طویل ویڈیوز بناتے رہنے میں جتنی لگن درکار ہے، وہ کم نہیں۔ اس بیان پر تنقید مزید بڑھی۔ ناقدین کا موقف تھا کہ سبسکرائبرز کی تعداد ایوارڈ کی گارنٹی نہیں ہوتی، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈی ایچ اے والی میڈ کی جیت قبول کرنے میں دشواری محسوس کر رہی ہیں۔
بیچ میں ان کے شوہر اریب پرویز بھی میدان میں اترے۔ انہوں نے اقراء کے کام کا دفاع کیا اور سوال اٹھایا کہ پرانے ولاگرز کا موازنہ شارٹ فارم کریئیٹرز سے کرنا کہاں تک منصفانہ ہے۔ معاملہ مزید پھیلا جب یوٹیوبر ڈکی بھائی کو ڈی ایچ اے والی میڈ کے گھریلو کام پر طنزیہ تبصروں پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بعد میں معافی مانگی اور وضاحت کی کہ یہ سب ان کی طرف سے مذاق تھا۔
اقراء کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایوارڈز کی انتظامیہ نے تقریب کے انتظامات میں خامیوں کا اعتراف کیا، البتہ نتیجے میں کوئی سرکاری تبدیلی کا اعلان نہیں ہوا۔
ان کے سخت بیان نے معاملہ پھر گرم کر دیا۔ اقراء کے مطابق وہ برسوں سے ذاتی حملے، جھوٹے الزامات اور ہراسانی برداشت کر رہی ہیں۔ وہ پہلے منفی باتوں کو نظر انداز کرتی رہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ان کے مطابق تنقید سب کا حق ہے، لیکن من گھڑت الزامات لگانا، افراد کو دھمکانا اور ان کے گھر والوں کو آن لائن جھگڑوں میں گھسیٹنا حد سے گزرنے کی بات ہے۔
اقراء نے کہا کہ وہ اب سوشل میڈیا پر بحث میں نہیں اتریں گی۔ ان کا ارادہ ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف ثبوت جمع کریں اور قانونی راستہ اختیار کریں۔ اس بیان نے سائبر بلنگ، آن لائن جوابدہی اور پاکستانی انفلوئنسرز کے ساتھ سلوک پر بحث پھر تیز کر دی ہے۔