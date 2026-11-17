Cynthia Erivo اور Travis Barker نے Phil Collins کو ٹریبیوٹ دیا، ڈرم فل نے سب کو ہلا دیا
2026 کی راک اینڈ رول ہال آف فیم انڈکشن تقریب میں Cynthia Erivo اور blink-182 کے ڈرمر Travis Barker نے اس سال کے اعزاز یافتہ Phil Collins کو ٹریبیوٹ پیش کیا۔ کاغذ پر یہ جوڑی عجیب لگتی ہے — ایک طرف اسٹیج اور اسکرین کی اداکارہ گلوکارہ، دوسری طرف پنک راک ڈرمر۔ مگر اسٹیج پر یہ جوڑی کمال نکلی۔
دونوں نے Collins کا 1980 کا ہٹ "In the Air Tonight" بجایا۔ Erivo نے گانے میں ٹھیک اتنا ڈراما اور بڑا پن بھرا جتنا اس گانے کو چاہیے، اور جب وہ مشہور ڈرم فل آیا تو Barker نے اپنے کٹ پر پوری درستی سے مارا۔ سچ کہیں تو یہ فل ہر شو کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا ہے، اور اس بار بھی تھا۔
Barker نے صرف ڈرم نہیں بجائے، Collins کا انڈکشن اسپیچ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ بطور ڈرمر، اور بطور گلوکار نغمہ نگار Collins کا ان پر بہت بڑا اثر رہا، اور "Sussudio"، "Take Me Home"، "Easy Lover" اور "Against All Odds" جیسے ہٹس کو انہوں نے اپنے بچپن کا ساؤنڈ ٹریک کہا۔
"In the Air Tonight" کے بارے میں Barker کا کہنا تھا کہ اس میں تاریخ کا سب سے شاندار ڈرم فل ہے، اور اسے پہچاننے کے لیے ڈرمر ہونا بھی ضروری نہیں — جب وہ حصہ آتا ہے تو سب ہوا میں ڈرم بجانے لگتے ہیں۔
Collins اس بار سولوسٹ کے طور پر انڈکٹ ہوئے۔ اس سے پہلے وہ 2010 میں جینیسس کے ممبر کے طور پر راک اینڈ رول ہال آف فیم میں شامل ہو چکے تھے۔
انہوں نے خود پرفارم کرنے کا موقع ٹھکرا دیا تھا، اور اس سال کے شروع میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ میچ کے لیے فٹ نہیں ہیں۔ مارچ 2022 کے بعد سے انہوں نے لائیو پرفارم نہیں کیا، اور اس کے بعد کئی صحت کے مسائل کا سامنا رہا۔
مگر تقریب میں اپنی تقریر کے دوران Collins نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے حاضرین سے کہا کہ وہ ان سے آخری بار نہیں سن رہے، اور انہوں نے اس کا وعدہ کیا۔
تو Phil Collins، ہم نے سن لیا۔ اب بس ایک لائیو شو کا وعدہ پورا کر دیں، باقی سب معاف۔