Aiman Khan اور Muneeb Butt کا لندن میں برائیڈل شو، ریمپ پر جوڑی جمی
لندن میں Asian Bridal Fest UK میں سابق اداکارہ Aiman Khan اور اداکار Muneeb Butt دونوں نظر آئے۔ دونوں نے meet-and-greet سیشنز میں حصہ لیا اور برائیڈل شو کے لیے ریمپ واک بھی کی۔ شو کی HD تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔
Aiman Khan نے rust اور zinc رنگ کا برائیڈل لباس پہنا ہوا تھا، جس پر tilla، dabka اور dhaga کا باریک کام کیا گیا تھا۔ Muneeb Butt نے off-white شیروانی پہنی، جس پر روایتی کڑھائی تھی۔
سوال یہ ہے کہ rust اور zinc کا یہ bridal combo آپ کی پسند میں آیا یا نہیں؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔