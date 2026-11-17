گریمی 2027: IVE اور KiiiKiii کی پہلی نامزدگی، جینی کا نام بھی فہرست میں
پیر 16 نومبر کو 2027 کے گریمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان ہوا، اور اس بار فہرست میں کے پاپ کی گونج سب سے زیادہ سنائی دے رہی ہے۔ IVE اور KiiiKiii دونوں کو پہلی بار گریمی نامزدگی ملی — اور وہ بھی اُس بالکل نئی کیٹیگری میں جو اس بار پہلی بار دی جا رہی ہے: بیسٹ ایشین پاپ میوزک پرفارمنس۔
نئی کیٹیگری میں کل چھ گانے آپس میں ٹکرائیں گے۔ IVE کو "Bang Bang" پر اور KiiiKiii کو "404 (New Era)" پر نامزدگی ملی، اور دونوں گروپ Starship Entertainment کے زیرِ انتظام ہیں۔ باقی فہرست میں جاپان کی گلوکارہ LiSA کا "Yes"، جاپان کے میٹل بینڈ Babymetal اور امریکی بینڈ Polyphia کا "Sunset Kiss" (2025)، فلپائن کے گرل گروپ BINI کا "Unang Kilig" اور فلپائن کے بوائے بینڈ SB19 کا "Visa" شامل ہیں۔
جینی کے لیے بھی پہلی بار
Blackpink کی جینی کو بھی پہلی گریمی نامزدگی ملی۔ یہ نامزدگی ٹیم امپالا کے ساتھ مشترکہ ہے، اور "Dracula" کے ریمکس کو ریکارڈ آف دی ایئر اور بیسٹ پاپ ڈوو/گروپ پرفارمنس، دونوں میں جگہ ملی۔ یہ گانا 14 نومبر والے بل بورڈ ہاٹ 100 پر تیسرے نمبر تک پہنچا۔
بی ٹی ایس نے اس بار سبمشن نہیں دی
اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے۔ 29 جولائی کو بی ٹی ایس کے ساتوں ممبران نے اپنے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر بالکل ایک جیسی پوسٹیں لگائی تھیں اور بتایا تھا کہ وہ اس سال گریمی کے لیے سبمشن نہیں دیں گے۔ بی ٹی ایس کو اب تک پانچ گریمی نامزدگیاں مل چکی ہیں، مگر ایک بھی ایوارڈ نہیں جیتا۔
Stray Kids نے بھی اس بار سبمشن نہیں دی، اور کوریا کی چار بڑی ایجنسیوں HYBE، SM Entertainment، JYP Entertainment اور YG Entertainment کے فنکار بھی نئی ایشین پاپ کیٹیگری میں شامل نہیں ہوئے۔
بل بورڈ نے 12 اکتوبر کو رپورٹ کیا تھا کہ کیٹیگری میں 116 انٹریز جمع ہوئی تھیں۔ جو کے پاپ فنکاروں میں صرف چند کے نام سامنے آئے تھے جنہوں نے گانے جمع کروائے، جن میں گرل گروپ Fifty Fifty اور گلوکار Park Hyo-shin بھی شامل ہیں۔
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