انڈین رکشے پر ہانیہ عامر کی تصویر، سوشل میڈیا پر ہلچل
انڈیا کے ایک رکشے پر پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کی تصویر لگی نظر آ رہی ہے، اور اس کا کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ یہ ایک انڈین مداح کی طرف سے اپنی پسندیدہ اسٹار کے لیے محبت کا انداز ہے، اور اس نے آن لائن کافی توجہ کھینچی ہے۔
سوشل میڈیا صارفین اس پر دلچسپ اور مزاحیہ ری ایکشنز دے رہے ہیں، اور گفتگو پاکستانی انٹرٹینمنٹ اسٹارز کی انڈیا میں بڑھتی ہوئی مقبولیت تک جا پہنچی ہے۔ ایک صارف نے پرانے زمانے کو یاد کیا، جب پاکستانی بازاروں میں سری دیوی، مدھوری دکشت اور ریکھا کی تصویریں اور پوسٹر عام ملتے تھے۔
اب پاکستانی اسٹارز کے لیے بھی سرحد کے پار ایسی ہی پسندیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ہانیہ عامر اس کی سب سے نمایاں مثالوں میں سے ایک ہیں۔ انڈین صارفین بھی اس گفتگو کا حصہ بنے اور انہوں نے مانا کہ "میرے ہم سفر" کی اسٹار کا ان کے ملک میں بڑا فین بیس بن چکا ہے۔
ہانیہ عامر اپنی پرفارمنس، قدرتی اسکرین پریزنٹنس اور دلکش شخصیت کی بدولت ٹی وی کی سب سے زیادہ پہچانی جانے والی اسٹارز میں شمار ہوتی ہیں۔
کئی صارفین نے ان کی دلکش شخصیت کی تعریف کی اور کہا کہ انڈیا میں ان کے بے شمار چاہنے والے ہیں۔
یہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیاسی اختلافات کے باوجود شوبز شخصیات سامعین کو سرحدوں کے پار جوڑتی رہتی ہیں۔
ہماری رائے: محبت میں سرحدیں نہیں دیکھی جاتیں، اور رکشے والے نے اپنی پسند کا اعلان خوب کیا ہے — کسی کو اعتراض ہو تو رکشہ بدل لیں، سواری تو پھر بھی کرنی ہے۔ ویسے آپ کے علاقے کے رکشے پر کس اسٹار کی تصویر لگنی چاہیے؟