شادی کی خبروں پر صبا قمر: اگر شادی ہو رہی ہے تو مجھے بھی بلا لیں
صبا قمر کی مبینہ شادی کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام اسٹوری پر ان خبروں کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور صاف کر دیا کہ وہ خود بھی ان رپورٹس پر اتنی ہی حیران ہیں جتنی باقی سب۔
انہوں نے لکھا کہ کام میں ایسی الجھی ہوئی ہیں کہ گھر جانے کا موقع مشکل سے ملتا ہے اور پوری نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مزاح میں کہا کہ اگر شادی واقعی ہو رہی ہے تو انہیں بھی دعوت دے دیں، کیونکہ اپنا کارڈ ابھی تک موصول نہیں ہوا۔
یہ صبا کا انداز ہے — لمبی لمبی وضاحتیں دینے کے بجائے ایک لائن میں بات ختم کر دینا۔ اور سچ کہیں تو اپنی ہی شادی میں دعوت نہ ملنے کا شکوہ ایسا جواب ہے جس پر ہنسی آ ہی جاتی ہے۔
یہ پہلی بار نہیں کہ صبا کی ذاتی زندگی قیاس آرائیوں کا موضوع بنی ہو۔ مارچ 2021 میں انہوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ آسٹریلین-پاکستانی تاجر عظیم خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اعلان خان کی طرف سے ان کی ایک انسٹاگرام پوسٹ کے کمنٹس میں شادی کی پیشکش کے بعد سامنے آیا تھا، جس پر صبا کا جواب تھا: قبول ہے۔
اپریل 2021 میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر شادی منسوخ کر دی ہے، اور یہ بھی واضح کیا کہ وہ خان سے کبھی بالمشافہ نہیں ملیں، دونوں کی بات چیت صرف فون پر ہوئی تھی۔
سوشل میڈیا پر سیلیبرٹی رشتوں اور شادیوں کی خبریں اکثر گردش کرتی رہتی ہیں، مگر اس بار صبا کے جواب میں کسی تصدیق شدہ شادی کا کوئی اشارہ نہیں نکلا۔ انہوں نے وجہ جو بتائی، وہ ان کی مصروفیات تھیں — شادی کی تیاریاں تو دور کی بات ہے۔
باغی، چیخ اور داستان جیسے ڈراموں سے پہچانی جانے والی صبا قمر پاکستان کی مقبول اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔
فی الحال کارڈ نہ انہیں ملا ہے نہ ہمیں، تو انتظار سب کا جاری ہے۔ اور صبا، جب بھی تقریب ہو، ہماری سیٹ بک کر لیں — بوفے والی لائن میں ہم سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔