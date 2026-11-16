عاصم اظہر کی منگنی پھر؟ نئی تصویروں نے شائقین کو حیران کر دیا
پاکستانی گلوکار عاصم اظہر ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں، لیکن اس بار وجہ ان کا میوزک یا اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ ملنے کی افواہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصویروں نے شائقین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا گلوکار کی خفیہ منگنی ہو گئی ہے۔
وائرل کولاج میں عاصم کریم رنگ کے روایتی لباس میں نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہیں، جس نے بھاری کام والا ہلکا سبز لباس پہنا ہوا ہے۔ ایک اور تصویر میں دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ پس منظر میں گھر والے اور مہمان بھی دکھائی دے رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ کسی تقریب کی تصویریں ہیں۔
سوشل میڈیا پیجز نے ان تصویروں کے ساتھ کیپشن لگا کر پوچھا کہ کیا گلوکار کو آخرکار محبت مل گئی ہے۔ ایک صارف نے مبارکباد دی: ”چلو بھائی آخر کار انکی بی سیٹنگ ہوگئی نا مبارک ہو۔“
منگنی کی کوئی تصدیق نہیں
عاصم اظہر کی طرف سے نئی منگنی کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ خاتون کی شناخت اور یہ تصویریں کس تقریب کی ہیں، یہ بھی واضح نہیں۔ فی الحال یہ تصویریں صرف قیاس آرائیوں کو ہوا دے رہی ہیں، اور انگوٹھیاں بدل جانے کا نتیجہ نکالنا جلد بازی ہوگی۔
ہانیہ عامر کا کیا؟
یہ افواہیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب عاصم کی ذاتی زندگی پہلے ہی کافی زیر بحث ہے۔ وہ اور ہانیہ عامر 2018 سے 2020 کے درمیان ایک دوسرے سے جڑے رہے، پھر راستے الگ ہو گئے۔ حالیہ مہینوں میں سوشل میڈیا پر ان کی باہمی سرگرمی اور عوامی مقامات پر ایک ساتھ دکھائی دینے نے دوبارہ ملنے کی افواہوں کو تقویت دی۔ اکتوبر میں شائقین کا خیال تھا کہ انہوں نے عاصم کی سالگرہ والی تصویروں میں ہانیہ کو دیکھ لیا، اور دونوں کو ہنزہ میں وقت گزارتے بھی دیکھا گیا۔
اس سے پہلے عاصم کی منگنی اداکارہ اور انفلوئنسر معروب علی سے ہوئی تھی۔ دونوں نے جون 2025 میں علیحدگی کا اعلان کیا، تقریباً تین سال منگنی میں رہنے کے بعد۔
عاصم نے ابھی تک ان نئی افواہوں پر کوئی تصدیق یا وضاحت نہیں دی۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کے بعد شائقین کو کیا سمجھ آئے گا؟ فی الحال تو صرف اتنا: تصویریں وائرل ہیں، اعلان نہیں — اور باقی سب انگوٹھیوں کی گنتی ہے۔