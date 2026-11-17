دلجیت دوسانجھ نے لاطینی گریمی میں ڈیڈی یانکی کے ساتھ 'پوکیٹو' گایا، اور پگڑی والا لُک بھی چل گیا
جمعرات کی رات دلجیت دوسانجھ نے لاس ویگاس کے ایم جی ایم گرینڈ ایرینا میں ہونے والے 27ویں لاطینی گریمی ایوارڈز میں پرفارم کیا۔ اسٹیج پر ان کے ساتھ پورٹو ریکن ریپر ڈیڈی یانکی بھی موجود تھے، اور دونوں نے اپنا پنجابی-ہسپانوی گانا 'پوکیٹو' گایا۔ یہ گانا 30 اکتوبر کو ریلیز ہوا تھا اور ڈیڈی یانکی کے البم 'لا پوسٹل' کا حصہ ہے۔
پرفارمنس کے فوراً بعد دلجیت نے انسٹاگرام پر ویڈیو پوسٹ کی اور لکھا: Panjabi aa gaye @latingrammys oye۔ کیپشن میں انہوں نے ڈیڈی یانکی کو 'Big Brother' کہا اور دو ثقافتوں کو ایک اسٹیج پر لانے پر شکریہ ادا کیا۔
اسٹیج پر دلجیت نے سفید پگڑی کے ساتھ کرتا اور کالی لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی، نیچے لوز فٹ ٹراؤزر اور سفید ٹرینرز۔ ڈیڈی یانکی کا لُک کالا جیکٹ تھا جس پر سونے کی کڑھائی تھی، ساتھ سن گلاسز اور کالا ٹراؤزر۔ دونوں کے اسٹیج پر آنے کے بعد ڈانسرز بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔
میکسیکو کے ایک نشریاتی ادارے کے مطابق بہت سے لوگ دلجیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اس لیے انہیں اسٹیج پر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے گانا شروع کیا، سب کے تاثرات بدل گئے۔
دلجیت حالیہ برسوں میں کئی بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن ڈیڈی یانکی کے ساتھ یہ جوڑی بالکل غیر متوقع تھی — اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کام کر گئی۔
پگڑی، کرتا اور ہسپانوی گانا — اب بتائیے، اگلا اسٹاپ کون سا ملک ہونا چاہیے؟