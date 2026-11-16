خاور ریاض: منال خان کو میک اپ کی ضرورت نہیں
پاکستانی فوٹوگرافر خاور ریاض نے منال خان کو ان کے ساتھ کام کرنے والی سب سے خوبصورت اداکارہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ علی احمد کے پوڈکاسٹ میں کہا کہ منال خان کو میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں اور ان کی خوبصورتی بے داغ ہے۔
شوٹ کا وہ قصہ
خاور ریاض کے مطابق شوٹ کے دوران منال خان نے ان سے پوچھا کہ میک اپ کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا، "آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں۔" دو گھنٹے بعد منال خان نے پوچھا کہ فوٹو شوٹ کب شروع ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ خاور ریاض اس دوران ان کی تصویریں لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شوٹ ہو چکا ہے۔
تصویریں دیکھ کر منال خان حیران رہ گئیں اور کہا، "میں اتنی خوبصورت کبھی نہیں لگی۔" خاور ریاض کا کہنا ہے کہ اس شوٹ میں وہ بہت تعاون کرنے والی اور پیشہ ور اداکارہ ثابت ہوئیں۔
منال خان پاکستانی انفلوئنسر اور سابق اداکارہ ہیں جن کی انسٹاگرام پر بڑی فالوونگ ہے۔ ان کے کامیاب ڈراموں میں جلن، نند، حسد اور عشق ہوا شامل ہیں۔ ان کی شادی احسن محسن اکرام سے ہوئی اور ان کا ایک بیٹا ہے۔ شادی کے بعد انہوں نے شوبز کی دنیا چھوڑ دی۔
ویسے تعریف بھی کوئی ایسی چیز ہے جو انسان خود اپنے منہ سے نہیں بولتا، دوسرے بولتے ہیں۔ یہاں خاور ریاض نے بول دی۔ اور قصہ بھی ایسا ہے کہ جس نے سنا، وہی سوچے گا کہ بندہ پورے دو گھنٹے کیمرے کے سامنے کھڑا رہے اور اسے پتا بھی نہ چلے، یہ صرف اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو واقعی کیمرے کا فیورٹ ہو۔
اب فیصلہ آپ کریں: کریڈٹ خاور ریاض کے کیمرے کو جائے گا یا منال خان کے چہرے کو؟