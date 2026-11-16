لیلیٰ کا انکشاف: احسن خان کے بعد دوبارہ کبھی محبت نہیں ہوئی
پاکستانی اداکارہ اور فلم اسٹار لیلیٰ نے حال ہی میں میزبان اور اداکارہ متھیرا کے شو میں شرکت کی اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی۔ انہوں نے ایک بار پھر بتایا کہ انہیں احسن خان سے محبت تھی، اور دونوں کا تعلق اُس وقت ختم ہو گیا جب ان کی عمریں صرف 17 سال تھیں۔
لیلیٰ کا کہنا ہے کہ وہ آج بھی احسن خان کا ذکر کرتی ہیں کیونکہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے انسان ہیں۔ ان کے مطابق جب وہ زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہی تھیں اور سب کچھ کھو چکی تھیں، اُس وقت احسن خان نے انہیں فون کیا، جبکہ ان کے اپنے دوستوں نے بھی ان سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔
شادی کے منصوبوں پر بات کرتے ہوئے لیلیٰ نے کہا کہ زندگی میں پیش آنے والے سانحات کے باعث انہیں شادی کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ ان کے اہلِ خانہ بھی ان پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے وہ ایسا شریکِ حیات چاہتی ہیں جو ان حالات کو سمجھ سکے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ احسن خان کے بعد انہیں دوبارہ کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس نوعیت کی محبت دوبارہ ان کی زندگی میں نہیں آئی، اور اب انہیں دنیا کی ہر چیز مصنوعی لگتی ہے۔
اب ذرا رک کر سوچیں۔ ٹاک شوز میں پرانی محبتوں کے قصے اب ایسے ہی لگتے ہیں جیسے مہمان کے ساتھ چائے — اس کے بغیر شو ادھورا۔ مگر لیلیٰ کی بات میں ایک چبھن ہے جو دیر تک رہتی ہے: 17 سال کی عمر میں ختم ہو جانے والی محبت، اور مشکل کے وقت ایک فون کال — جب باقی سب نے رابطہ توڑ دیا تھا۔
ہماری رائے؟ احسن خان کے بارے میں لیلیٰ کی بات کوئی نئی نہیں، وہ یہ پہلے بھی بتا چکی ہیں۔ لیکن "اب مجھے دنیا کی ہر چیز مصنوعی لگتی ہے" والا جملہ وہ ہے جو شو ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔
آپ بتائیں — کیا واقعی ایسی محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، یا یہ صرف فلموں کا ڈائیلاگ ہے؟