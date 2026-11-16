گریمی 2027 کی نامزدگیاں: Tems کی چار نامزدگیاں، Burna Boy اور Wizkid بھی فہرست میں
69ویں گریمی ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان پیر 16 نومبر کو ہو گیا، اور اس بار فہرست میں نائجیرین فنکار چھائے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر Tems کا نام ہے، جنہیں چار نامزدگیاں ملی ہیں۔ ان میں بہترین R&B سولو پرفارمنس، گلوبل میوزک البم اور افریقن میوزک پرفارمنس والی کیٹیگریز شامل ہیں، اور بہترین R&B سولو پرفارمنس میں ان کے ساتھ Beyoncé بھی نامزد ہیں۔
اور صرف Tems ہی نہیں۔ گریمی ایوارڈ جیت چکے Burna Boy Shakira کے ساتھ اپنے کولاب کی بدولت نامزدگیوں میں جگہ بنا چکے ہیں، جبکہ Wizkid، Asake اور Ayra Starr بھی مختلف کیٹیگریز میں نامزد ہوئے ہیں۔
میزبانوں نے اس بار پانچ نئی کیٹیگریز بھی بنائی ہیں۔ ایوارڈز کی تقریب 7 فروری 2027 کو ہوگی، یعنی میوزک کی سب سے بڑی رات ابھی باقی ہے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔