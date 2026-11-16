کترینہ کیف کا کہنا ہے: وکی کوشل انتہائی معاون ہیں، میری بے چینی میں سکون کا باعث بنتے ہیں
بالی ووڈ اداکارہ کترینہ کیف نے ماں بننے کے بعد پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں توازن برقرار رکھنے میں شوہر وکی کوشل کے تعاون کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وکی کوشل اکثر انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کام سے وقفہ لیں اور اپنے لیے بھی وقت نکالیں۔
اداکارہ کے مطابق زندگی میں کئی کردار نبھانے پڑتے ہیں — اداکارہ، کاروباری خاتون، بیوی یا ماں — اور ان سب کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے خود کو وقت دینا ضروری ہے۔
چار کردار، ایک ہی شخص
شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کترینہ کیف کا کہنا ہے: "وکی کوشل انتہائی معاون ہیں اور میری بے چینی میں سکون کا باعث بنتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ بعض اوقات تمام ذمے داریاں نبھاتے ہوئے انسان تھکن اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے میں خود کے ساتھ نرمی برتنا ضروری ہے۔
سچ پوچھیں تو نسخہ سادہ ہے، مگر ماننے میں سب کو وقت لگتا ہے: کوئی اگر وقتاً فوقتاً یاد دلا دے کہ ذرا بریک لے لو، تو آدھا دباؤ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ کترینہ نے جو کہا، وہ کسی بڑی تقریر سے زیادہ گھریلو مشورہ لگتا ہے، اور گھریلو مشورے عموماً سچے ہوتے ہیں۔
اہلِ خانہ
کترینہ کیف اور وکی کوشل 7 نومبر 2025 کو بیٹے کے والدین بنے تھے۔ دونوں نے بیٹے کا نام ویہان رکھا اور دیوالی کے موقع پر سوشل میڈیا پر اس کی پہلی جھلک بھی شیئر کی تھی۔
کترینہ کیف آخری بار 2024 میں ریلیز ہونے والی فلم 'میری کرسمس' میں نظر آئی تھیں۔
تو دیکھا جائے تو توازن کا اصل فارمولا خود پر نرمی ہے — اور یہ کام کوئی شوہر آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ خود کرنا پڑتا ہے۔ باقی، آپ کے گھر میں بھی کوئی ہے جو یاد دلاتا رہتا ہے کہ ذرا بریک لے لو؟