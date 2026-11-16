کڈز چوائس ایوارڈز میں BTS کا کلین سویپ، گروپ کیٹیگری کا ریکارڈ پانچ پر جا پہنچا
2026 کے نکلوڈین کڈز چوائس ایوارڈز میں کے پاپ سپر گروپ BTS نے جتنے ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں تھیں، وہ سب اٹھا لیے۔ گروپ کیٹیگری میں یہ ان کی پانچویں جیت ہے، اور اس کے ساتھ وہ ریکارڈ بھی مزید آگے بڑھ گیا جو پہلے سے ان کے نام تھا۔ سات ممبروں والے اس گروپ کے حصے میں فیورٹ میوزک گروپ یا ڈو کا ایوارڈ آیا، فیورٹ البم اور فیورٹ سونگ بھی۔ یعنی نامزدگیوں کی لسٹ میں کوئی نام کٹا نہیں۔
تقریب ہفتہ کے روز لاس اینجلس کے ٹیلی ویژن سٹی میں ہوئی۔ یہ شو امریکہ کے بچوں کے نیٹ ورک نکلوڈین منعقد کرتا ہے اور موسیقی، ٹی وی اور فلم کے ستاروں اور کاموں کو نوازتا ہے، اور جیتنے والے فین ووٹ سے چنے جاتے ہیں — یعنی کام فینز کا اور ٹرافیاں سٹارز کی۔
BTS نے یہ گروپ ایوارڈ 2020 سے 2023 تک مسلسل چار سال جیتا تھا، اور گنیز ورلڈ ریکارڈز نے اسے اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ جیت کا ریکارڈ قرار دیا تھا۔ اب یہ سلسلہ پانچ تک جا پہنچا ہے۔
BLACKPINK کی دونوں نے بھی ٹرافیاں اٹھائیں
دو BLACKPINK ممبرز بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں۔ روزے فیورٹ فیمیل آرٹسٹ جیتنے والی پہلی K-pop سٹار بن گئیں، اور جس فیلڈ میں انہیں یہ جیت ملی، اس میں ٹیلر سوئفٹ، سبرینا کارپینٹر اور ایریانا گرانڈے جیسے نام موجود تھے۔ ان کی بینڈ میٹ جینی نے آسٹریلیوی ایکٹ ٹیم امپالا کے ساتھ فیورٹ میوزک کولابریشن کا ایوارڈ شیئر کیا۔
HYBE اور Geffen Records کا بنایا ہوا گلوبل گرل گروپ KATSEYE فیورٹ فیمیل بریک آؤٹ آرٹسٹ/گروپ قرار پایا۔
"KPop Demon Hunters" کا بھی دن رہا
نیٹ فلکس کی ہٹ اینیمیٹڈ فلم "KPop Demon Hunters" نے بھی اپنے ایوارڈز کی تعداد بڑھا لی۔ اہن ہیو سوپ اور آرڈن چو، جو فلم میں جینو اور رومی کو آواز دیتے ہیں، بالترتیب فیورٹ میل اینیمیٹڈ وائس فرام اے مووی اور فیورٹ فیمیل اینیمیٹڈ وائس فرام اے مووی کے ایوارڈ جیت گئے۔ فلم کا گانا فیورٹ سونگ فرام اے مووی قرار پایا۔
یہ فلم جون 2025 میں ریلیز ہوئی تھی، اور پھر مارچ میں بہترین اینیمیٹڈ فیچر کا اکیڈمی ایوارڈ بھی جیت چکی ہے، جبکہ اس کے گانے نے بہترین اوریجنل سونگ کا ایوارڈ لیا۔
اب سوال یہ ہے کہ گروپ کیٹیگری میں BTS کا یہ پانچ کا ریکارڈ کون توڑے گا — یا بچوں کا ووٹ ہی کسی اور کو اتنی جگہ ہی نہیں دیتا؟