یو یون سیک اور سیو ہیون جن کی دس سال بعد واپسی، The Perfect Lie میں دھوکے کا کھیل
دس سال کا انتظار ختم۔ Yoo Yeon-seok اور Seo Hyun-jin ایک بار پھر ایک ہی اسکرین پر آ گئے ہیں — اس بار جنوبی کوریا کے نفسیاتی تھرلر The Perfect Lie میں، جہاں کہانی کا سارا کھیل جھوٹ اور شک پر کھڑا ہے۔
یہ وہی جوڑا ہے جس نے 2016 کے ہٹ ڈرامے Dr Romantic میں اپنی لڑائی جھگڑے والی باتوں سے ناظرین کا دل جیت لیا تھا۔
سیول میں دوبارہ ملاقات
28 اکتوبر کو سیول میں نئی سیریز کی تشہیر کے لیے ایک پریس کانفرنس ہوئی۔ 42 سالہ Yoo نے وہاں کہا کہ ناظرین برسوں سے ان کے دوبارہ اکٹھے کام کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، اس لیے دس سال بعد یہ واپسی خاصی معنی خیز لگ رہی ہے۔
ان کے بقول سیٹ پر پہلے دن عموماً گھبراہٹ یا بے تکلفی کی کمی ہوتی ہے، مگر اس بار وہ خود سوچنے لگے کہ فلم بندی اتنی مزے کی کیوں ہو رہی ہے۔ چونکہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، کام کرنا واقعی سنسنی خیز اور پرجوش رہا۔
کہانی کا رخ
کہانی ایک سرجن Min Joon-ho (Yoo) اور ایک پرائمری اسکول ٹیچر Kang Ji-seon (Seo) کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں کی پہلی ڈیٹ بالکل معمول کی لگتی ہے، لیکن اگلے ہی دن وہ ایک پراسرار واقعے میں الجھ جاتے ہیں۔ جب رات کے بارے میں دونوں کے بیان ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں، تو یہ سیریز ایک گھنگھور نفسیاتی کھیل بن جاتی ہے، جہاں سامعین کو خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس پر بھروسہ کیا جائے۔
ڈائریکٹر کی نظر میں
اسے ہدایت کار Cho Young-min بنایا ہے، جو Do You Like Brahms? (2020) اور You And Everything Else (2025) جیسے نرم مزاج کرداروں کے مطالعے والے ڈراموں کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ The Perfect Lie ان کا پہلا بلند تصوراتی سسپنس پراجیکٹ ہے۔
کاسٹنگ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس کہانی کو ایسے اداکار چاہیے تھے جو ایک ہی کردار میں دو متضاد چہرے سامنے لا سکیں — ایک جس پر آپ فطری طور پر بھروسہ کرنا چاہیں، اور دوسرا جو جھوٹ چھپانے کے قابل ہو۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دونوں یہ دوہرا پن پردے پر لے آئیں گے۔
ان کے مطابق Yoo لچکدار اداکار ہیں جو ہدایت کو فوراً سمجھ کر جواب دے دیتے ہیں، جبکہ Seo کی جذباتی گہرائی اتنی مضبوط ہے کہ آپ خود بخود ان کی ہر بات ماننے لگتے ہیں۔ Yoo کا کیریئر 23 سال پر محیط ہے، جس میں Reply 1994 (2013) اور Mr Sunshine (2018) جیسے ہٹ ڈرامے بھی شامل ہیں۔
جھوٹ اور سچ کا سوال
Yoo کے مطابق کسی شخص کا سچ اس کی تصویر، ساکھ یا دوسروں کے اس بارے میں بنائے گئے فیصلوں سے بگڑ جاتا ہے — اور کبھی کبھی ہم ان بگڑی ہوئی باتوں کو مان بھی لیتے ہیں۔ فلم بندی کے دوران ان کے ذہن میں یہی سوال رہے۔
41 سالہ Seo کے بقول یہ ڈرامہ بنیادی طور پر جھوٹ کے بارے میں ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ لوگ کس معیار پر ایک جھوٹ کو مانتے ہیں، اور اس سے بھی اہم سوال یہ کہ وہ ماننا کیا چاہتے ہیں۔ کہانی ان سوالات کو کئی مختلف زاویوں سے دیکھتی ہے۔
نشریات اور مقابلہ
The Perfect Lie کا پریمیئر 30 اکتوبر 2026 کو MBC TV پر ہو چکا ہے اور یہ ہر جمعہ اور ہفتہ رات 21:50 (KST) پر نشر ہوتا ہے۔ یہ 2017 کے برطانوی ڈرامے Liar کی موافقت ہے، اور اسے Disney+ اور Hulu پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
ہفتے کے آخر کے ٹی وی شیڈول میں مقابلہ آسان نہیں۔ SBS کے میڈیکل ڈرامے Doctor X: Mafia In White کی بلند ترین ریٹنگ 19.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔
ریٹنگ مقابلے پر Yoo نے کہا کہ جمعہ ہفتہ اور ہفتہ اتوار والے ڈراموں میں مقابلہ سخت ہے، مگر ان کا ڈرامہ الگ صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے مطابق ایک نفسیاتی تھرلر ہونے کے ناطے یہ ناظرین سے کرداروں کے باریک جذباتی اتار چڑھاؤ، ذہنی کھیل اور سچ کے متضاد دعوؤں پر دھیان دینے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی سسپنس ناظرین کو ہر ہفتے دیکھنے پر مجبور کرے گا۔
پہلی بار اس جوڑے نے جھگڑے والی باتوں سے دل جیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے: دس سال بعد آپ ان کی بات پر یقین کریں گے یا نہیں؟