عامر خان نے ’مٹی دے باؤے‘ کے گانوں کو لاہور میں بچوں کی زبان پر زندہ ہوتے دیکھا
پاکستانی اداکارہ عامر خان نے ’مٹی دے باؤے‘ کے اپنے کردار زرینہ کے گانوں کی موسیقی کی وراثت کا جشن منایا۔ لاہور کے سُر تال میوزک اکیڈمی میں انہوں نے ننھے فنکاروں کے ساتھ وقت گزارا۔
انہوں نے اس ملاقات کی ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی، جس میں وہ ننھے گلوکاروں کے ساتھ وقت گزارتی نظر آ رہی ہیں۔ ویڈیو پر لکھا تھا: ”POV: Zarina's songs found a life beyond the screen“ یعنی زرینہ کے گانے اسکرین سے آگے بھی زندہ رہے۔
عامر خان کا کہنا تھا کہ کسی کردار کی موسیقی کو اسکرین سے باہر حقیقی زندگی میں جگہ ملتے دیکھنا جادوئی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس محفل نے انہیں ڈرامے سے باہر زرینہ کی دنیا کا تھوڑا سا مزید حصہ دیکھنے کا موقع دیا۔
اداکارہ نے یاد کیا کہ یہی گانے انہوں نے ڈرامے کے لیے گائے تھے، اور لاہور کی اکیڈمی میں باصلاحیت بچوں کے ساتھ ان گانوں کا جشن منانا ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے اس تجربے کو ’مٹی دے باؤے‘ کے ساتھ اپنے سفر کا خوبصورت اور غیر متوقع حصہ قرار دیا۔
ان کے مطابق اس ڈرامے نے انہیں اتنا کچھ دیا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی تحریر شکر گزاری کے کلمات پر ختم کی۔
ہماری رائے یہ ہے کہ گانے اسی وقت زندہ رہتے ہیں جب وہ اسکرین سے نکل کر لوگوں کی زبان پر آ جائیں — اور میوزک اکیڈمی کی کلاس سے بہتر جگہ اس کے لیے کوئی نہیں۔ آپ نے ’مٹی دے باؤے‘ کا کون سا گانا سب سے زیادہ بار گنگنایا ہے؟