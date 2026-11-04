ہرمت: تابش کے لیے بدلتے جذبات پر مداح دو گروہوں میں بٹ گئے
ڈرامہ سیریل ہرمت نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین مرکزی کرداروں ہرمت اور تابش کے بڑھتے تناؤ پر ردعمل دے رہے ہیں۔ ہرمت کا کردار اداکارہ دانانیر مبین اور تابش کا شاہویر جعفری ادا کر رہے ہیں۔
کہانی میں ہلچل تب آئی جب تابش کے بچپن کے صدمے کا انکشاف ہوا اور ہرمت اپنے مستقبل کے بارے میں دوسری سوچ سوچنے لگی۔ یہ موڑ ناظرین کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہرمت نے مخالفت کے باوجود اپنے رشتے کا ساتھ ڈٹ کر دیا تھا۔ اب اس کی ہچکچاہٹ نے بہت سے مداحوں کو مایوس کیا ہے۔ کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب وہ اتنی لڑائی کے بعد تابش کے پاس پہنچی تو اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے۔
ایک صارف نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ لوگ اپنے موبائل فون اتنے جلدی نہیں بدلتے جتنے جلدی ہرمت اپنی زندگی کے مرد بدل رہی ہے۔ ایک اور ناظر نے دانانیر کو ٹیگ کر کے پوچھا کہ ہرمت تابش کے بجائے کسی اور کو کیوں چن رہی ہے، اور ساتھ دل ٹوٹنے والے ایموجی بھی لگائے۔
دوسرا رخ
سب کا موقف ایک جیسا نہیں۔ کچھ ناظرین کے خیال میں ہرمت کی بے چینی کا تعلق اس کے اپنے بچپن اور اس کی ماں کی مشکل شادی سے ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلی بڑھی ہرمت کو شاید اپنی ازدواجی زندگی میں بھی ویسی ہی صورتحال کا ڈر ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہچکچاہٹ کو سمجھا جانا چاہیے، صرف رد نہیں کرنا چاہیے۔
تابش کا رویہ بھی بحث کا حصہ ہے۔ منگنی کی انگوٹھی پر اس کے بار بار آ جانے پر ایک ناظر نے کہا کہ یہ اس رشتے میں اس کے عدم تحفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تبصرے نے بحث کا رخ موڑا اور دکھایا کہ سارا الزام ہرمت پر نہیں ڈالا جا سکتا۔
مخلوط ردعمل نے اس سٹوری لائن کو ڈرامہ شائقین کے درمیان گفتگو کا موضوع بنا دیا ہے۔ کچھ تابش کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ہرمت کے بدلتے جذبات پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ دونوں کرداروں کے اپنے ڈر اور اپنی جذباتی الجھنیں ہیں۔ ہرمت خاندانی دباؤ اور پیچیدہ رشتوں کی کہانی آگے بڑھا رہا ہے، اور منگنی کا مستقبل غیر یقینی ہے۔
ایک بات تو طے ہے: موبائل بدلنا آسان ہے، دل بدلنا نہیں۔ آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے — ہرمت کے ساتھ یا تابش کے؟