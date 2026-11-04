ڈاکٹر زی خان نے راکھی ساونت کا دفاع کر دیا، اسرا عائشہ کے تبصرے پر
تماشہ سیزن 5 کے بعد دیے گئے ایک انٹرویو میں ڈاکٹر زی خان نے انڈین انٹرٹینر راکھی ساونت کا دفاع کیا اور اسرا عائشہ کے تبصرے کا جواب دیا، جس میں انہیں راکھی سے ملنے والی حمایت کی اہمیت پر سوال اٹھایا گیا تھا۔
گرینڈ فائنل سے پہلے راکھی ساونت نے کھلے عام ڈاکٹر زی کو سپورٹ کیا تھا۔ انہوں نے انہیں اپنا بھائی کہا، “راکھی ساونت 2.0” کا نام دیا، پاکستانی ناظرین سے اپیل کی کہ وہ انہیں ٹاپ ٹو تک پہنچانے میں مدد کریں، اور شو میں ان کی انٹرٹینمنٹ کی تعریف کی۔
شو کے بعد انٹرویو میں ڈاکٹر زی نے اسرا عائشہ کا وہ تبصرہ یاد کیا: Tumhe kaunsa Shah Rukh Khan ne support kiya hai?
ڈاکٹر زی نے راکھی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حوصلہ افزائی ان کے لیے اہم ہے۔ ان کے مطابق راکھی کی انڈسٹری میں اپنی الگ پہچان ہے اور انہیں شاہ رخ خان سے موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے راکھی کو بالی ووڈ کے اپنے کونے کی کوئین کہا اور کہا کہ ان کا تعاون اپنی جگہ معنی رکھتا ہے۔
راکھی نے ڈاکٹر زی کی شخصیت کی بھی تعریف کی تھی، اور یہ سلسلہ ان کے تماشہ سیزن 5 سفر کا یادگار لمحہ بن گیا، جس نے شو میں سرحد پار سے ایک رابطہ بھی جوڑا۔
بات سیدھی ہے: ہر اسٹار کا اپنا اسٹیج ہوتا ہے، اور کسی کی حمایت کی قدر کسی دوسرے کے نام سے نہیں ناپی جاتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، راکھی کو شاہ رخ خان سے تولنا کہاں کا انصاف ہے؟