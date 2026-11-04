محمد انصار جٹ عرف مسٹر پتلو کی وہیل چیئر پر پیشی، سوشل میڈیا پر سوالوں کا طوفان
پاکستانی ٹک ٹاکر محمد انصار جٹ، جنہیں سوشل میڈیا پر مسٹر پتلو کے نام سے جانا جاتا ہے، کو بھگدڑ کے مقدمے میں ضمانت مل گئی۔ عدالت کے باہر پیشی کے وقت وہ وہیل چیئر پر بیٹھے تھے، چلنے پھرنے میں حرکت بہت محدود تھی، اور جب صحافیوں نے سوالات کیے تو وہ زیادہ تر ہاتھ کے اشاروں میں جواب دے رہے تھے۔ یہ منظر جلد ہی بحث کا موضوع بن گیا۔
سکاٹ میں مہندی سے پہلے کیا ہوا
ان کا تعلق سکاٹ، پنجاب سے ہے۔ اپنی مزاحیہ ٹک ٹاک ویڈیوز اور لائیو اسٹریمنگ سیشنز کی بدولت وہ پاکستانی ٹک ٹاک صارفین میں جانا پہچانا نام بن گئے اور سوشل میڈیا پر ان کا ایک بڑا حلقہ بن گیا۔ سکاٹ میں ڈسکہ روڈ کے قریب ان کی مہندی کی تقریب سے پہلے بھگدڑ مچی، جس میں 14 افراد زخمی ہوئے اور چار لوگوں کی جان گئی۔ ایک خوشی کی تقریب اچانک دل دہلا دینے والے واقعے میں بدل گئی۔ اس کے بعد حکام نے کارروائی کی اور انہیں گرفتار کیا گیا۔
ویڈیوز وائرل، ردعمل کا سیلاب
عدالت کے باہر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں اور ہزاروں صارفین نے ردعمل دیا۔ بہت سے لوگوں کو ان کی اچانک جسمانی حالت پر یقین نہ آیا، جبکہ کئی صارفین نے سوال اٹھایا کہ وہ واقعی بیمار ہیں یا ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی حالت اور غیر معمولی انداز خاصی توجہ کا مرکز بنا، خاص طور پر اس لیے کہ جس سنگین واقعے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اس کے بعد ایسی تصویریں لوگوں کے لیے حیران کن تھیں۔ کئی صارفین نے الزام لگایا کہ انہوں نے ہمدردی اور قانونی راحت کے لیے بیمار ہونے کا ڈراما کیا۔ بعض صارفین نے ان کے رویے کا موازنہ ان سیاسی شخصیات سے کیا جو ماضی میں قانونی کارروائیوں کے دوران شدید بیمار دکھائی دیے تھے۔
ایک صارف نے ان کے پرانے رویے کو یاد کرتے ہوئے لکھا کہ وہ پہلے عوام میں مغرور دکھائی دیتے تھے، مگر اب ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور وقت ہر چیز بدل دیتا ہے۔ ایک اور تبصرے میں بے گناہ جانوں کے ضیاع پر غصہ ظاہر کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ صورت حال کی سنگینی جانتے ہوئے جان بوجھ کر ڈرامائی منظر بنا رہے ہیں۔ کسی اور صارف نے ان کی اداکاری پر تنقید کرتے ہوئے عام لوگوں کے ساتھ غیر مساوی سلوک کا ذکر کیا اور کہا کہ غریب افراد کو مشکل حالات میں ایسی ہمدردی اور ایسے مواقع کم ہی ملتے ہیں۔ وہیل چیئر پر پیشی نے تنازعے میں ایک اور پہلو جوڑ دیا، اور ان کی حالت کے بارے میں رائے منقسم رہی۔
اصل مسئلہ کون سا ہے
سکاٹ کی بھگدڑ کا معاملہ اب بھی زیر بحث ہے، خاص طور پر اس لیے کہ چار لوگ ایک ایسی تقریب میں جان سے گئے جو نجی شادی کی خوشی سمجھی جا رہی تھی۔ اس واقعے نے ہجوم کے انتظام، تقریب کے انتظامات اور منتظمین کی ذمہ داری پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر جب بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوں۔
کئی صارفین کا کہنا ہے کہ بے گناہ جانوں کا ضیاع ہی مرکزی مسئلہ رہنا چاہیے، نہ کہ ان کی پیشی یا رویہ۔ مگر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے یہ الزامات صارفین کی ذاتی رائے ہیں اور یہ ثابت نہیں کرتے کہ ان کی بیماری حقیقی ہے یا بناوٹی۔ اس واقعے کے سب سے دردناک پہلو وہ چار جانیں اور 14 زخمی ہیں، اور یہی بات سب سے زیادہ اہم رہنی چاہیے۔