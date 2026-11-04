صرف 10 منٹ: ورزش کو دوبارہ اپنانے کا سب سے آسان راستہ
اگر ورزش کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک لمبا پروگرام، ڈھیر ساری مشقیں اور یہ احساس آ جاتا ہے کہ کم از کم ایک گھنٹہ دینا ہی پڑے گا، تو شاید وقت آ گیا ہے کہ ورزش کو ذرا مختلف نظر سے دیکھیں۔ 10 منٹ کی بات کوئی معجزے کا وعدہ نہیں کرتی، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا سارا دن کسی کھلاڑی کے معمول میں بدل دیں۔ اس کی بنیاد ایک بہت سادہ چیز ہے: حرکت کو ایک چھوٹی اور مستقل عادت بنانا، جو مصروف ترین دنوں میں بھی سمٹ جائے۔
10 منٹ کم ضرور لگتے ہیں، مگر اکثر اتنے ہی کافی ہوتے ہیں کہ آپ صوفے سے اٹھیں، جسم کو حرکت دیں، اور سب سے بڑھ کر ورزش کو ایک ایسی چیز سمجھنا چھوڑ دیں جس کے لیے بہت وقت اور بہت محنت درکار ہو۔
رکاوٹ کہیں اور ہے
ورزش کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ دل کا نہ لگنا نہیں ہوتا۔ بہت بار وہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ پہلے ایک مکمل ورزش کے لیے کافی وقت نکالنا ہے۔ تو جب سامنے صرف چند منٹ ہوں، "میں فارغ نہیں ہوں" کہنے کے بجائے انداز بدلیں اور کہیں کہ 10 منٹ حرکت کرنی ہے۔ یہی چھوٹا سا دورانیہ آپ کی ورزش کا ذاتی دروازہ بن سکتا ہے۔
اور اس کے لیے جم میں گھنٹے گزارنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مختصر معمول کافی ہے: اٹھک بیٹھک، ٹانگ آگے بڑھا کر جھکنے والی مشق، پیٹ اور کمر کی مشقیں، ہلکی طاقت بڑھانے والی حرکتیں — یا پھر صرف ایک تیز چہل قدمی۔ مقصد تھک جانا نہیں، بلکہ ایک ایسی عادت بنانا ہے جسے آپ دوبارہ دہرا سکیں۔
جس دن 30 منٹ بھی عیش لگے
کچھ دن ہوتے ہیں جب لمبی ورزش کا وقت نکل آتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ 30 منٹ بھی عیش لگتے ہیں۔ یہیں 10 منٹ کی سوچ کام آتی ہے۔ آپ دن بھر میں حرکت کو ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں، یا اپنے لیے صرف ایک مختصر سا 10 منٹ نکال سکتے ہیں۔ ایک تیز چہل قدمی، جسم کو لچکدار رکھنے والی چند ہلکی حرکتیں، یا طاقت بڑھانے کا ایک مختصر معمول — روزمرہ میں حرکت بڑھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بغیر یہ احساس لیے کہ پورا دن ورزش کے گرد ترتیب دینا ہے۔
اور ایک بات یاد رکھیں: جب ہدف آسان لگے تو شروع کرنے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ "صرف 10 منٹ" کانوں میں "مجھے ایک گھنٹہ ورزش کرنی ہے" سے بہت زیادہ قابلِ عمل لگتا ہے۔
روز کا چھوٹا ورزش، ایک بار کے مشکل ورزش سے بہتر
ایک مشکل ورزش جو آپ ایک بار کریں اور پھر چھوڑ دیں، مستقل عادت بنانے کے لیے اُس مختصر ورزش سے ضروری نہیں کہ زیادہ مفید ہو جو آپ بار بار دہرا سکیں۔ 10 منٹ روزانہ کا ایک چھوٹا ہدف بن سکتے ہیں۔ آج ٹانگوں کی مشقیں، کل پیٹ اور کمر پر زور، اور پرسوں صرف ایک تیز چہل قدمی۔ اس طرح ورزش ایک بڑا منصوبہ رہنا چھوڑ دیتی ہے اور دن کا قدرتی حصہ بن جاتی ہے۔
البتہ صحیح قسم اور شدت آپ کی جسمانی حالت اور اپنے مقاصد پر منحصر ہے۔ اگر کہیں چوٹ، تکلیف یا کوئی طبی پابندی ہو، تو نیا معمول شروع کرنے سے پہلے مناسب ماہر سے مشورہ کر لینا بہتر ہے۔
اصل کھیل سوچ کا ہے
مزہ بڑھانے کے لیے اسے اپنا ذاتی چیلنج بنا لیں۔ 10 منٹ کی گھڑی لگائیں اور چند وہ سادہ مشقیں چنیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر چھوٹے وقفے لیں اور مستقل رہنے کی کوشش کریں۔
آپ اسے دن کے کسی خاص وقت سے بھی جوڑ سکتے ہیں — مثلاً نہانے سے پہلے، کام کے بعد، یا رات کے آرام سے پہلے۔ جب کوئی عادت کسی ایسے کام سے جڑ جاتی ہے جو آپ روز کرتے ہیں، تو اسے معمول میں شامل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
اس پوری عادت کی سب سے دلچسپ بات گھڑی نہیں، سوچ میں آنے والی تبدیلی ہے۔ کامل دن، فارغ وقت یا مکمل موڈ کا انتظار کرنے کے بجائے آپ خود کو ایک چھوٹا اور حقیقی ہدف دیتے ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے 10 منٹ سے شروع کر کے، اچھا لگنے پر، تھوڑا اور کر لیں — یا بالکل 10 منٹ پر رک جائیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے ایک اہم کام کر لیا: اپنے دن میں حرکت شامل کر لی۔
ورزش کو زندگی میں جگہ بنانے کے لیے ہمیشہ شاندار ہونا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی سب سے سمجھدار عادت وہی ہوتی ہے جو اتنی سادہ ہو کہ آپ واقعی اس پر ٹک سکیں۔ تو بتائیں، آج کے 10 منٹ کس مشق کو مل رہے ہیں؟