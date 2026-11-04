ڈزنی اور WWE کا دو روزہ دھماکہ: جان سینا کلاسک اور ایونجرز تھیم والا ورلڈز کولائیڈ
WWE اور والٹ ڈزنی کمپنی نے 3 نومبر 2026 کو اعلان کیا کہ دونوں کی پارٹنرشپ ایک قدم اور آگے بڑھ رہی ہے۔ ESPN Wide World of Sports Complex، اورلینڈو (فلوریڈا) کے قریب، 14 اور 15 دسمبر کو دو دن کے لیے ان کے قبضے میں ہوگا، اور اس ٹیک اوور کی قیادت دو بڑے ایونٹس کریں گے — پہلا جان سینا کلاسک، اور Marvel Studios کی ایونجرز: ڈومزڈے تھیم والا ورلڈز کولائیڈ۔
جان سینا کلاسک: پہلی بار، فیصلہ فینز کے ہاتھ میں
پہلا جان سینا کلاسک پیر 14 دسمبر کو ہوگا، اور اس کا اعلان بروکلین کے بارکلیز سینٹر میں مونڈے نائٹ را کے ایپی سوڈ میں ہوا، جہاں ہاؤس فل تھا۔ مقابلہ سیدھا سادا ہے: Raw اور SmackDown کے سب سے بڑے نام NXT کے سب سے روشن مستقبل والے سپر اسٹارز کے سامنے۔ رات کے آخر میں نائٹ کا ٹاپ سپر اسٹار کون ہے، یہ WWE Universe بتائے گا۔ Club WWE کے ممبرز ریئل ٹائم میں اپنی پسندیدہ پرفارمنس کو ووٹ دیں گے اور رات کا سب سے بڑا اعزاز دیں گے؛ ووٹ ڈالنے کے لیے WWE.com/ClubWWE پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ یہ شو 14 دسمبر کو Netflix پر مونڈے نائٹ را کے اسپیشل ایڈیشن کے طور پر لائیو اسٹریم ہوگا۔
اب ہماری بات سنیں: ایک ہی رات میں پرانا اور نیا سامنے، اور فیصلہ بھی کراؤڈ کے ہاتھ میں — یہ فارمولا WWE کو بہت پہلے آزمانا چاہیے تھا۔
ورلڈز کولائیڈ، WWE ورلڈ اور ٹکٹوں کا حساب
منگل 15 دسمبر کو ورلڈز کولائیڈ کا ایونجرز: ڈومزڈے ایڈیشن آئے گا، جس میں WWE، NXT اور AAA کے سب سے بڑے سپر اسٹارز ہوں گے۔ ٹائمنگ بھی دلچسپ ہے: ایونجرز: ڈومزڈے 18 دسمبر کو امریکی سینما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے، اور WWE اس سے پہلے رِنگ کو ایونجرز کے رنگ میں رنگ دے گا۔
دو دن کے دوران WWE اور Fanatics مل کر WWE World لگائیں گے — ESPN Wide World of Sports Complex میں ہی ایک امیرسیو فین ایونٹ، جہاں ایکسکلوسیو مرچنڈائز اور WWE سپر اسٹارز کے ساتھ فوٹو اور آٹوگراف کا موقع ملے گا۔ ساتھ ہی WWE ایونجرز: ڈومزڈے کو-برانڈڈ پروڈکٹس بھی بنائے گا اور بیچے گا، جن میں ٹائٹل بیلٹس شامل ہیں — WWE World، WWEShop.com اور منتخب ڈزنی ریٹیل اسٹورز پر۔
ٹکٹ کا معاملہ بھی واضح ہے: دو دن کے کومبو ٹکٹس کی جنرل پری سیل جمعرات 12 نومبر کو صبح 10 بجے ET شروع ہوگی، اور باقاعدہ فروخت جمعہ 13 نومبر کو صبح 10 بجے ET سے Ticketmaster.com پر ہوگی۔ ایونٹ کی معلومات سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے WWE.com/CenaClassic پر رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات آنے والے ہفتوں میں بتائی جائیں گی۔
یہ سب 2025 میں شروع ہونے والی پارٹنرشپ کا اگلا باب ہے، جب ESPN ایپ ESPN Unlimited سبسکرائبرز کے لیے WWE کے پریمیم لائیو ایونٹس کا واحد ڈومیسٹک ہوم بنا تھا۔
مارول اور ریسلنگ کی جوڑی اوپر سے بے ہنگم لگتی ہے، لیکن ٹائٹل بیلٹ پر ایونجرز کا لوگو دیکھ کر اپوزیشن کو ایک لمحے کے لیے لگے گا کہ وہ WWE کے شو میں ہے یا کسی فلم کی پروموشن میں — اور آپ، 14 دسمبر کو اپنا ووٹ کس کے نام کریں گے؟