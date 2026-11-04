سارہ خان کا انکشاف: فلک شبیر اپنی الماری خود سنبھالتے ہیں، بچوں کو بھی خود سلاتے ہیں
اداکارہ سارہ خان نے اپنی ازدواجی زندگی کا ایک گوشہ سامنے رکھا ہے، اور بتایا ہے کہ ان کے شوہر اور گلوکار فلک شبیر اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں اور بچوں کی پرورش میں بھی پورا ہاتھ بٹاتے ہیں۔
ایک گفتگو کے دوران سارہ خان نے کہا کہ فلک شبیر کو اپنی الماری خود سنبھالنا پسند ہے۔ وہ کبھی یہ توقع نہیں رکھتے کہ سارہ ان کے کپڑے رکھیں یا ان کا سامان باندھیں۔
سارہ کے مطابق شروع میں وہ خود یہ کام کرنے لگیں، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، مگر بعد میں انہیں سمجھ آ گئی کہ فلک یہ سب خود کرنا پسند کرتے ہیں۔
بچوں کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ سارہ نے بتایا کہ فلک شبیر اُن کی پیدائش سے اب تک ہر رات بچوں کو خود سلاتے آ رہے ہیں۔ دن میں جب بچوں کو نیند آتی ہے تو گھر پر موجود ہوں تو یہ ذمہ داری بھی وہی اٹھاتے ہیں۔
اپنی نیند کے بارے میں سارہ کا کہنا تھا کہ انہیں سونا ہمیشہ سے بہت پسند ہے، لیکن مصروفیات اور رات کی بار بار اٹھنے کی وجہ سے عموماً چھ گھنٹے ہی مل پاتے ہیں۔
سننے والوں کے لیے سبق سیدھا ہے: ذمہ داریاں بانٹنے ہی میں گھر چلتا ہے، الماری کسی ایک کی نہیں ہونی چاہیے۔